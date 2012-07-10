Властная жена продлевает мужу жизнь

Мужчины, жены которых обладают властным характером, живут дольше, чем холостяки. К такому выводу пришли канадские врачи.

Они проанализировали данные о 4,4 тыс. мужчин – жертв сердечных приступов и обнаружили, что женатые мужчины, в среднем, поступали в больницу на 30 минут раньше, чем холостые. Нередко именно эти полчаса спасали им жизнь.

В ходе опроса большинство мужчин рассказали, что своевременно обратились к врачу благодаря настойчивости жены. Обнаружив первые признаки инфаркта, жены убедили их вызвать скорую помощь.

Кстати, такую же тенденцию врачи отметили при диагностике других заболеваний у мужчин. Чем чаще жена «пилила» мужа, заметив у него подозрительные симптомы, тем раньше он обращался к врачу, и, следовательно, получал больше шансов вылечиться.