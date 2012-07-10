Тату на пояснице мешает рожать

В парламент Израиля внесен законопроект, в соответствии с которым тату-салоны должны предупреждать девушек об опасностях, связанных с татуировкой на пояснице. По мнению экспертов, наличие такой татуировки не позволит женщинам получить эпидуральную анестезию при родах.

Чтобы облегчить боль во время родов, врачи вводят роженицам анестетик через прокол в поясничном отделе. Однако, как отметил заведующий отделением анестезиологии в родильном отделении клиники "Вольфсон" Шмуэль Эврон, врачи отказываются проводить эпидуральную анестезию через кожу, на которой нанесено тату. Медики опасаются, что в спинномозговую жидкость проникнут частицы пигмента или занесенные во время татуажа микроорганизмы. Это может привести к парализации роженицы.

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