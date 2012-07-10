От загара - пользы никакой

Врачи рекомендуют в жару как можно меньше находиться на открытом воздухе.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, главный дерматолог Украины Александр Литус на пресс-конференции в Минздраве подчеркнул, что каждая лишняя минута, проведенная на открытом солнце, может навредить человеку.

«Если говорить о том, полезен ли загар, то я скажу – нет, не полезен. Загар – это защитный механизм кожи, человек через загар защищается от негативного влияния ультрафиолетового облучения. Особенно сейчас, когда солнечная активность значительно выше, по сравнению с прошлыми годами», - отметил А.Литус.

Он подчеркнул, что для организма человека абсолютно достаточно того солнечного облучения, которое он получает, идя на работу.

Медик обратил особое внимание на то, что детям до трех лет категорически не рекомендовано находиться на солнце.

«Следует находиться на улице только с 10 часов утра и с 17 часов. Обязательно нужно иметь рубашки с рукавами, шляпы, особенно это касается детей», - сказал медик.

Он также посоветовал покупать солнцезащитные кремы только в аптеках, поскольку они подлежат контролю.

«Активность действия таких кремов около двух часов. Их нужно наносить и после купания, и после того, как вспотели», - отметил врач.