Жара меняет характер человека

Жаркая погода вызывает сбой в работе мозга, доказали ученые Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете (США). Согласно проведенному исследованию, жара способствует появлению симптомов депрессии, а у 1-2% людей отмечаются признаки психических расстройств.

В жаркую погоду люди плохо спят, организм страдает от обезвоживания и дефицита физической активности. По словам психиатров, эти факторы способны изменить характер человека. Страдающий от жары человек испытывает ощущение тревоги и напряжения, что повышает риск агрессивного поведения и конфликтов с окружающими.

В связи с этим, врачи советуют в жару не принимать никаких серьезных решений.

likar.info