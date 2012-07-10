Мясные блюда приводят к быстрому старению

Женщины - любительницы шашлыков рискуют быстро постареть, заявили косметологи. Мясные блюда, приготовленные в мангале или на костре, способствуют появлению преждевременных морщин.

Врачи объясняют, что во время такой термической обработки мясо выделяет продукты гликозилирования. Этот ферментативный процесс связан с нарушением многих функций организма и старением, поскольку из-за склеивания молекул в клетках происходит повреждение коллагена и эластина. В результате кожа теряет упругость.

Чтобы максимально нейтрализовать этот процесс, врачи рекомендуют тщательно мариновать мясо, а при жарке поливать его водой. Это ослабит негативное действие ферментов и концентрацию вредных веществ.

likar.info