Мясные блюда приводят к быстрому старению
09:10, 10 июля 2012Зарубежные новости
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Заявили косметологи
Женщины - любительницы шашлыков рискуют быстро постареть, заявили косметологи. Мясные блюда, приготовленные в мангале или на костре, способствуют появлению преждевременных морщин.
Врачи объясняют, что во время такой термической обработки мясо выделяет продукты гликозилирования. Этот ферментативный процесс связан с нарушением многих функций организма и старением, поскольку из-за склеивания молекул в клетках происходит повреждение коллагена и эластина. В результате кожа теряет упругость.
Чтобы максимально нейтрализовать этот процесс, врачи рекомендуют тщательно мариновать мясо, а при жарке поливать его водой. Это ослабит негативное действие ферментов и концентрацию вредных веществ.
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