В больницах Британии действует "список список"

В больницах Великобритании действует список неизлечимых больных, обрекающий их на смерть от голода и обезвоживания.

Как пишет MEDdaily, в британских больницах не кормят пожилых пациентов и не дают им пить, дабы ускорить их кончину и освободить койка-место в рамках мер, направленных на экономию средств. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на письмо врачей, поступившее в редакцию.

В общей сложности в "список смерти" занесены десятки тысяч пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

Речь идет о "Ливерпульской стратегии ухода за больными", разработанной еще в 90-х и позволяющей медперсоналу, когда пациент уже доживает последние дни, не давать ему пить и не тратить на него лекарства.

Медики подчеркивают, что самих пациентов не всегда спрашивают о том, хотят ли они умирать "естественным образом". Поэтому некоторым больным приходится носить с собой карточку, указывающую на то, что они против данной стратегии.

Авторами письма выступили шесть медиков и Медицинский этический альянс, христианская медицинская организация. По их словам, к ним не раз обращались люди с жалобами на "жестокость" врачей. Согласно неофициальной статистике, таким образом умирают до 29% пациентов.

Проведенное в прошлом году расследование Королевского колледжа врачей показало, что число пациентов, "снимаемых" с лечения, удвоилось за последние два года. При этом в половине случаев семьи пациентов даже не знают о том, какое решение принял врач.

Источник: http://www.meddaily.ru/article/09jul2012/deathl