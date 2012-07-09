Большинство людей спасаются от стресса алкоголем - опрос

Спиртное помогает справиться со стрессом, испытываемым в течение дня. Такое признание сделали почти две трети более чем из 2000 человек 30-45 лет, принявших участие в опросе благотворительной организации Drinkaware, рассказывает The Daily Mail.

Одна пятая мужчин и каждая шестая женщина заявили: они выпивают каждый день или большее число дней в неделю. 4 из каждых 10 женщин и треть мужчин не отрицают, что они пьют больше официально рекомендованной дозы (3-4 единицы - для мужчин и 2-3 единицы - для женщин).

Около 44% опрошенных, скорее всего, после напряженного дня выпили бы, а 37% думали о выпивке по дороге домой. 60% респондентов винили в повышенном уровне стресса работу, а 50% - финансовые проблемы. В 36% случаев стресс вызывала семейная жизнь.

Чем больше человек пьет, тем больше тело привыкает к этому. Притом, спиртное вызывает проблемы со сном, набор веса, повышает риск рака, болезней сердца и печени, констатируют врачи.

Сиобан Макканн из Drinkaware подчеркивает: "Алкоголь - "ложный друг", если с его помощью пытаться справиться со стрессом. В итоге спиртное лишь прибавит проблем. С другой стороны, стресс может быть просто предлогом для употребления алкоголя".

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