Из каких фруктов делать маски для лица
Яблоки укрепляют кожу...
Летом, когда разнообразия фруктов радует глаз, не стоит забывать, что кожу тоже необходимо время от времени подкармливать витаминами. При этом для приготовления масок в домашних условиях совсем не обязательно использовать экзотические фрукты - наши местные, которые можно купить везде, великолепно подойдут для ухода за лицом.
Мы выбрали для тебя ТОП-10 летних фруктов для масок, которые будут универсальны и полезны практически для всех типов кожи.
Яблоко
Смеси из яблок хорошо укрепляют и очищают лицо. Яблоко, натертое на мелкой терке, дает прекрасный увлажняющий эффект, освежает и витаминизирует. Подходит для ухода за всеми типами кожи. Яблочный сок также очень полезен и часто используется в домашней косметике.
Черешня
Плоды черешни появляются самыми первыми в отличие от остальных фруктов. К тому же они являются самыми богатыми по содержанию витамина C. Мякоть черешни хорошо стягивает поры, обладает не только вяжущими, но и мягкими очищающими, отшелушивающими действиями. Чем кислее ягода, тем она больше подходит для жирной кожи, и наоборот. Желтые, белые и розовые ягоды черешни хорошо подходят для ухода за сухой и нормальной кожей.
Вишня
Вишня подойдет для ухода за жирной и нормальной кожей. Она оказывает очищающе-отшелушивающее действие, питает и оздоравливает, сужает поры, помогает от угрей. Вишневый сок также отличное средство для устранения излишков жира.
Персик
Персики рекомендуются для любой кожи. Они разглаживают, смягчают, освежают и очищают ее. Чтобы быстро снять усталость кожи, можно протереть ее кусочком персика. Также персики часто входят в составы пилингов и тоников.
Абрикос
Абрикос подходит как и для жирной кожи, так и для сухой. Он обладает освежающим и успокаивающим действием. Абрикосовое пюре восстанавливает усталую, сухую, морщинистую кожу. Также снабжает ее бета-каротином ("витамин красоты").
Слива
Слива придаст вашей коже матовость и бархатистость, омолодит ее и разгладит мелкие морщинки. Еще она способствуют сужению пор. Прекрасно подходит для ухода за стареющей и увядающей кожей.
Дыня
Мякоть дыни обладает отбеливающими свойствами, помогает сделать менее заметными веснушки и другие пигментные пятна. Фруктовые маски из дыни обладают омолаживающим и очищающим эффектом. Хорошо питают, увлажняют и тонизируют. Больше применяются в уходе за сухой и нормальной кожей.
Арбуз
Арбуз подходит для ухода за всеми типами кожи. Это отличное тонизирующее средство. Также арбуз обладает очищающим и омолаживающим действием, помогают улучшить цвет лица.
Груша
Груша содержит дезинфицирующие компоненты, которые оказывают на кожу очищающее и вяжущее действие. Фруктовые маски из груши сужают поры, делают кожу гладкой и эластичной. Также помогают избавиться от пигментации. Хорошо действует и грушевый сок, который подходит для всех типов кожи.
Виноград
В винограде содержится множество полезных веществ. Из него можно сделать замечательные фруктовые маски, разглаживающие морщины, питающие и освежающие кожу, делающие ее гладкой и упругой.