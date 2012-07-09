Из каких фруктов делать маски для лица

Летом, когда разнообразия фруктов радует глаз, не стоит забывать, что кожу тоже необходимо время от времени подкармливать витаминами. При этом для приготовления масок в домашних условиях совсем не обязательно использовать экзотические фрукты - наши местные, которые можно купить везде, великолепно подойдут для ухода за лицом.

Мы выбрали для тебя ТОП-10 летних фруктов для масок, которые будут универсальны и полезны практически для всех типов кожи.

Яблоко

Смеси из яблок хорошо укрепляют и очищают лицо. Яблоко, натертое на мелкой терке, дает прекрасный увлажняющий эффект, освежает и витаминизирует. Подходит для ухода за всеми типами кожи. Яблочный сок также очень полезен и часто используется в домашней косметике.

Черешня

Плоды черешни появляются самыми первыми в отличие от остальных фруктов. К тому же они являются самыми богатыми по содержанию витамина C. Мякоть черешни хорошо стягивает поры, обладает не только вяжущими, но и мягкими очищающими, отшелушивающими действиями. Чем кислее ягода, тем она больше подходит для жирной кожи, и наоборот. Желтые, белые и розовые ягоды черешни хорошо подходят для ухода за сухой и нормальной кожей.

Вишня

Вишня подойдет для ухода за жирной и нормальной кожей. Она оказывает очищающе-отшелушивающее действие, питает и оздоравливает, сужает поры, помогает от угрей. Вишневый сок также отличное средство для устранения излишков жира.

Персик

Персики рекомендуются для любой кожи. Они разглаживают, смягчают, освежают и очищают ее. Чтобы быстро снять усталость кожи, можно протереть ее кусочком персика. Также персики часто входят в составы пилингов и тоников.

Абрикос

Абрикос подходит как и для жирной кожи, так и для сухой. Он обладает освежающим и успокаивающим действием. Абрикосовое пюре восстанавливает усталую, сухую, морщинистую кожу. Также снабжает ее бета-каротином ("витамин красоты").

Слива

Слива придаст вашей коже матовость и бархатистость, омолодит ее и разгладит мелкие морщинки. Еще она способствуют сужению пор. Прекрасно подходит для ухода за стареющей и увядающей кожей.

Дыня

Мякоть дыни обладает отбеливающими свойствами, помогает сделать менее заметными веснушки и другие пигментные пятна. Фруктовые маски из дыни обладают омолаживающим и очищающим эффектом. Хорошо питают, увлажняют и тонизируют. Больше применяются в уходе за сухой и нормальной кожей.

Арбуз

Арбуз подходит для ухода за всеми типами кожи. Это отличное тонизирующее средство. Также арбуз обладает очищающим и омолаживающим действием, помогают улучшить цвет лица.

Груша

Груша содержит дезинфицирующие компоненты, которые оказывают на кожу очищающее и вяжущее действие. Фруктовые маски из груши сужают поры, делают кожу гладкой и эластичной. Также помогают избавиться от пигментации. Хорошо действует и грушевый сок, который подходит для всех типов кожи.

Виноград

В винограде содержится множество полезных веществ. Из него можно сделать замечательные фруктовые маски, разглаживающие морщины, питающие и освежающие кожу, делающие ее гладкой и упругой.

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