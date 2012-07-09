На Кубе начинается эпидемия холеры.

Как сообщает «Инопресса», ссылаясь на La Stampa, представитель организации "Женщины в белом" Ана Селия Родригес утверждает, что на Кубе от холеры умерли 29 человек.

По данным официальных источников, вспышки заболевания отмечены на Гуантанамо, в Сантьяго-де-Куба, Гаване и некоторых других населенных пунктах.

Не исключено, что холера пришла с Гаити, где работают кубинские медики.

Как сообщает издание, правительство не спешит распространять информацию об этой эпидемии, поскольку боится негативных последствий для туристического сектора.