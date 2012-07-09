На Кубе начинается эпидемия холеры
13:54, 09 июля 2012Зарубежные новости
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Власть хочет всячески скрыть
На Кубе начинается эпидемия холеры.
Как сообщает «Инопресса», ссылаясь на La Stampa, представитель организации "Женщины в белом" Ана Селия Родригес утверждает, что на Кубе от холеры умерли 29 человек.
По данным официальных источников, вспышки заболевания отмечены на Гуантанамо, в Сантьяго-де-Куба, Гаване и некоторых других населенных пунктах.
Не исключено, что холера пришла с Гаити, где работают кубинские медики.
Как сообщает издание, правительство не спешит распространять информацию об этой эпидемии, поскольку боится негативных последствий для туристического сектора.
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