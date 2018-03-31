Что расскажут ногти о здоровье

Существует поверье, что белые точки на ногтях появляются к успеху, а полоски – к подарку. Однако доктора такого мнения не разделяют. Зато по внешнему виду ногтей могут запросто определить состояние здоровья.

Изучаем форму и рельеф

Прежде всего цвет: здоровые ногти имеют приятный розовый оттенок. А вот неестественная желтизна говорит о слабой печени, а то и вовсе о желтухе.

Ярко-красная окраска намекает, что пора проверить кровь, скорее всего, в ней присутствует излишек красных кровяных телец. Нежная голубоватая гамма, увы, не говорит, о благородном происхождении, но указывает на проблемы с сердцем. Если же цвет ногтей стал белым, возможно, началась анемия.

Впрочем, желтоватый оттенок – обычное дело для девушек, которые так и не смогли расстаться с сигаретой. Чаще всего это прямое следствие вредной привычки. Подобный сюрприз может преподнести некачественный лак для ногтей и даже лекарства (например, тетрациклин).

Поперечные бороздки: указывают на плохое питание или хронические болезни. Вполне возможно, что ногтям не хватает витамина РР (ниацина), от которого зависит работа пищеварительного тракта и нервной системы. Восполнить нехватку ценного микроэлемента можно с помощью зернового хлеба, парного мяса, бобовых и гречневой крупы.

При нарушениях в работе ЖКТ витамин РР может плохо усваиваться. Тогда без дополнительной помощи докторов не обойтись.

Белые точки: могут говорить о нехватке кальция. Включите в свое меню молочные продукты, абрикосы, креветки, огурцы, морскую капусту и кунжут. Полностью усвоить кальций поможет витамин D. Навестите своего гинеколога: белые точки на ногтях могут свидетельствовать о гормональных сбоях.

Медленный рост: может быть следствием хронического стресса. Нервозность не приносит пользу: вызывает спазмы сосудов, ухудшает (или усиливает) аппетит.

Стрессу подвергает весь организм, и ногти реагируют не последними. Обеспечьте им дополнительный уход. Делайте маски, чаще наносите питательные кремы и используйте средства для усиления роста ногтей.

Ломкость и расслаивание: результат пренебрежения хозяйственными перчатками во время мыться посуды и уборки. Предотвратить расслаивание ногтевой пластины поможет масло для ногтей и кутикулы. Оно сводит к минимуму возможность травмы хрупкой ногтевой пластины при маникюре, поскольку благотворно действует и на кутикулу, смягчая и разглаживая ее.

Для улучшения состояния ногтей включите в рацион холодец и заливное, то есть продукты, в состав которых входит натуральный желатин – в нем масса ценных микроэлементов, полезных не только для ногтей, но также для суставов и костной ткани.

Можно побаловать себя желе, зефиром, мармеладом и другими десертами, содержащими агар-агар. Этот порошок, получаемый из бурых морских водорослей, обладает такими же достоинствами, как и желатин.

Основные показатели

•Большие, выступающие, слишком выпуклые – слабое сердце и легкие, подозрение на туберкулез.

•Слишком вогнуты – недостаток железа. Их обладателю противопоказан алкоголь.

•Короткие плоские ногти – заболевания сердца, повышенная чувствительность к духоте, быстрая утомляемость.

•Большой размер лунулы (полумесяца, расположенного у основания ногтя) – тахикардия.

•Отсутствие лунулы – невроз сердца.

•Плоские искривленные – астма, бронхит.

•Сплющенные, крошащиеся – глисты.

•Ломкие желобки на ногте – известковые отложения на стенках сосудов.

•Слои на ногте, похожие на отложения соли, – заболевания желудочно-кишечного тракта.

•Полоски и вкрапления на ногте – заболевания селезенки и тонкого кишечника.

•Ногти треугольной формы – проблемы с позвоночником и спинным мозгом.

zhinka.info