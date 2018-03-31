Что расскажут ногти о здоровье
Большие, слишком выпуклые – слабое сердце и легкие. Полоски и вкрапления – заболевания селезенки и тонкого кишечника...
Существует поверье, что белые точки на ногтях появляются к успеху, а полоски – к подарку. Однако доктора такого мнения не разделяют. Зато по внешнему виду ногтей могут запросто определить состояние здоровья.
Изучаем форму и рельеф
Прежде всего цвет: здоровые ногти имеют приятный розовый оттенок. А вот неестественная желтизна говорит о слабой печени, а то и вовсе о желтухе.
Ярко-красная окраска намекает, что пора проверить кровь, скорее всего, в ней присутствует излишек красных кровяных телец. Нежная голубоватая гамма, увы, не говорит, о благородном происхождении, но указывает на проблемы с сердцем. Если же цвет ногтей стал белым, возможно, началась анемия.
Впрочем, желтоватый оттенок – обычное дело для девушек, которые так и не смогли расстаться с сигаретой. Чаще всего это прямое следствие вредной привычки. Подобный сюрприз может преподнести некачественный лак для ногтей и даже лекарства (например, тетрациклин).
Поперечные бороздки: указывают на плохое питание или хронические болезни. Вполне возможно, что ногтям не хватает витамина РР (ниацина), от которого зависит работа пищеварительного тракта и нервной системы. Восполнить нехватку ценного микроэлемента можно с помощью зернового хлеба, парного мяса, бобовых и гречневой крупы.
При нарушениях в работе ЖКТ витамин РР может плохо усваиваться. Тогда без дополнительной помощи докторов не обойтись.
Белые точки: могут говорить о нехватке кальция. Включите в свое меню молочные продукты, абрикосы, креветки, огурцы, морскую капусту и кунжут. Полностью усвоить кальций поможет витамин D. Навестите своего гинеколога: белые точки на ногтях могут свидетельствовать о гормональных сбоях.
Медленный рост: может быть следствием хронического стресса. Нервозность не приносит пользу: вызывает спазмы сосудов, ухудшает (или усиливает) аппетит.
Стрессу подвергает весь организм, и ногти реагируют не последними. Обеспечьте им дополнительный уход. Делайте маски, чаще наносите питательные кремы и используйте средства для усиления роста ногтей.
Ломкость и расслаивание: результат пренебрежения хозяйственными перчатками во время мыться посуды и уборки. Предотвратить расслаивание ногтевой пластины поможет масло для ногтей и кутикулы. Оно сводит к минимуму возможность травмы хрупкой ногтевой пластины при маникюре, поскольку благотворно действует и на кутикулу, смягчая и разглаживая ее.
Для улучшения состояния ногтей включите в рацион холодец и заливное, то есть продукты, в состав которых входит натуральный желатин – в нем масса ценных микроэлементов, полезных не только для ногтей, но также для суставов и костной ткани.
Можно побаловать себя желе, зефиром, мармеладом и другими десертами, содержащими агар-агар. Этот порошок, получаемый из бурых морских водорослей, обладает такими же достоинствами, как и желатин.
Основные показатели
•Большие, выступающие, слишком выпуклые – слабое сердце и легкие, подозрение на туберкулез.
•Слишком вогнуты – недостаток железа. Их обладателю противопоказан алкоголь.
•Короткие плоские ногти – заболевания сердца, повышенная чувствительность к духоте, быстрая утомляемость.
•Большой размер лунулы (полумесяца, расположенного у основания ногтя) – тахикардия.
•Отсутствие лунулы – невроз сердца.
•Плоские искривленные – астма, бронхит.
•Сплющенные, крошащиеся – глисты.
•Ломкие желобки на ногте – известковые отложения на стенках сосудов.
•Слои на ногте, похожие на отложения соли, – заболевания желудочно-кишечного тракта.
•Полоски и вкрапления на ногте – заболевания селезенки и тонкого кишечника.
•Ногти треугольной формы – проблемы с позвоночником и спинным мозгом.