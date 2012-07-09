Что делать при укусе гадюки

Летом увеличилось количество случаев, когда людей кусают змеи. Преподаватель с Прикарпатского национального университета, кандидат биологических наук 30-летний Андрей Заморока говорит, когда змеи кусают человека, то выпускают немного яда. Поэтому риска для жизни практически нет.

"Если организм здоров, то сам уничтожит яд за 7-8 дней. При укусе змеи организм защищается, подскакивает температура. А при температуре разлагается белок, это помогает преодолеть яд", - говорит он.

Кроме гадюк, ужи тоже могут быть опасными. Они питаются мелкими животными и рыбой, и если после еды на зубах осталась инфекция, при укусе она может передаться в кровь человека.

"Отсасывать яд смысла нет. Она распространяется телом не через кровь, а с лимфой. А она проходит в теле глубже, чем кровеносные сосуды. А гадюка обычно кусает глубоко, поэтому высасывание не поможет".

Укушенную часть тела промывают водой и накладывают тугую повязку.

"Надо обездвижить конечность, также следует выпить много жидкости. Ведь яд частично находится в почках. Чем быстрее он выведется с водой, тем быстрее человек поправится", - советует ученый.

Накладывать жгут не стоит. Он не перекрывает действие яда, и даже передавливает сосуды.

"Жгут может еще больше нарушить обмен веществ в пораженной ткани. Кожа быстрее мертвеет, могут быть осложнения, такие как гангрена", - отмечает Заморока.

Надо срочно доставить пострадавшего в больницу, потому что после укуса ухудшается дыхание, может остановиться сердце и развиться шоковое состояние.

"В больнице должны ввести противоядие. В большинстве больниц ее может и не быть, а если и есть, то 1-2 дозы. Это потому что гадюка кусает человека довольно редко".

gazeta.ua