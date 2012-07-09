9 июля в России объявлено Днем траура

Президент РФ Владимир Путин объявил 9 июля Днем траура в России в связи c гибелью людей в результате наводнения в Краснодарском крае и ДТП на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Паводок в ночь на 7 июля затопил более 5 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края. По данным источника в силовых структурах региона, жертвами разгула стихии стали 155 человек. Официально пока сообщается о 150 погибших.

В Украине в Черниговской области в субботу утром перевернулся автобус с 43 паломниками из города Великие Луки Псковской области. Погибли 14 россиян, 29 пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

В соответствии с президентским указом, на всей территории России, а также в ее загранпредставительствах 9 июля будут приспущены государственные флаги.

"Учреждениям культуры, а также государственным телеканалам рекомендовано воздержаться от демонстрации развлекательных передач", - отмечает пресс-служба Кремля.