От наводнения в Краснодарском крае погиб 171 человек
09:02, 09 июля 2012Зарубежные новости
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Затопило свыше 5 тысяч домов
Число жертв наводнения в Краснодарском крае РФ превысило 170 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба при МВД.
"По данным на 20.00 мск, погиб 171 человек, в том числе 159 - в Крымском районе, двое - в Новороссийске и десять - в Геленджике", - сказал собеседник агентства.
Наводнение в ночь на 7 июля затопило более 5 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края.
Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное сообщение. Причиной наводнения, по официальным данным, стали ливневые дожди.
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