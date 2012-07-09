От наводнения в Краснодарском крае погиб 171 человек

Число жертв наводнения в Краснодарском крае РФ превысило 170 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба при МВД.

"По данным на 20.00 мск, погиб 171 человек, в том числе 159 - в Крымском районе, двое - в Новороссийске и десять - в Геленджике", - сказал собеседник агентства.

Наводнение в ночь на 7 июля затопило более 5 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края.

Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное сообщение. Причиной наводнения, по официальным данным, стали ливневые дожди.