Как правильно заморозить витамины

В последнее время получает распространение такой метод консервирования, как замораживание овощей и фруктов. Сделать это совсем несложно. В небольшие контейнеры с крышками или пластиковые стаканчики положите предварительно помытые и просушенные продукты и поставьте их в морозильную камеру, советует Голос Украины.

По собственному опыту скажу, что не теряют ни аромата, ни вкуса и привлекательного внешнего вида замороженные вишни. Зимой их можно использовать как для компотов и вареников, так и для украшения тортов и мороженого.

А вот черешни теряют в качестве.

Можно замораживать сладкую кукурузу, зеленый горошек, измельченную зелень (ее советую ложить в маленькие емкости, которые можно вырезать из контейнеров, в которые обычно пакуют шоколадные лакомства).

Настоящей находкой для хозяек зимой и весной будут предварительно натертые и заморожены красная свекла и морковь. Чем ближе к весне, тем больше эти овощи дорожают, а в амбарах они часто портятся.

А еще в прошлом году я попробовала замораживать ломти тыквы: Поэтому, хорошо промытые ломти обвертываем кулинарной пленкой — и в морозильник. Из замороженных кусочков очень легко снимается шкурка (она становится, как пленка). Легко оттискиваем вкусный сладкий сок (его из замороженной тыквы выходит много), а мякоть используем для каш или начинки для пирогов.

ridna.ua