В Краснодарском крае России из-за ливней погибли 30 человек

В Краснодарском крае России в результате ливней погибли 30 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю РФ.

В зоне ЧС, возникшей в результате сильных ливневых дождей в пятницу вечером, оказался участок федеральной автодороги Краснодар - Новороссийск. Ранее сообщалось, что от ливней пострадали районы городов Геленджик и Крымск, а также Новороссийск, было остановлено движение поездов на участке Крымская - Баканская.

Руководитель кубанского отдела Росавтодора, который проехал весь участок, пострадавший от затопления, сообщил, что мосты уцелели, однако в кюветах находятся порядка 20 затопленных автомобилей, два грузовика упали на бок.