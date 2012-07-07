Вода - источник красоты

Ритм современной жизни настолько ускорен, что в повседневном графике представительниц прекрасной половины человечества практически не остается места ни правильному питанию, ни занятиям спортом. Тем не менее, общество требует от женщин не только повышенной мобильности и высочайшего уровня организованности, но и привлекательного внешнего вида.

Все, как один, женские журналы вторят друг другу - современная женщина - это красивая, ухоженная, спортивная и предприимчивая бизнес-леди, с одинаковым успехом справляющаяся и с бытовыми проблемами, и рабочими вопросами.

Любопытный секрет привлекательной внешности раскрывают специалисты. Оказывается, в извечном женском вопросе - как стать красивой - нет никаких особых загадок. Большинство проблем с внешностью, а именно - лишний вес, проблемы с кожей и волосами, помятый и измученный внешний вид, во многом связаны... с нарушенным питьевым режимом.

Как утверждают медики, обыкновенную питьевую воду нельзя заменить ничем. Потребляя в течение дня супы, кофе и чаи, соки и другие напитки, человек не восполняет запасы расходуемой организмом жидкости. Это ведет к обезвоживанию, что, в свою очередь, способствует появлению запоров, проблем с кишечником и желудочно-кишечным трактом в целом.

Запоры вызывают новые неурядицы со здоровьем: скопления каловых масс в кишечнике провоцируют интоксикацию, говоря другими словами, организм, не имея возможности избавиться от накопившихся шлаков, начинает отравлять себя ими.

Сложившаяся ситуация неизменно ведет к тому, что распространение токсинов в организме выливается в проблемы с кожей, проблемы со сном и с общим самочувствием.

Потребляя в день рекомендуемую медиками норму воды, человек избавляет себя от всех выше описанных проблем со здоровьем. Не зря замечено, что водная диета способствует не только избавлению от лишнего веса, но и устранению многих других неприятных явлений в виде прыщей и плохого состояния кожи, проблем со сном. Выпивая в сутки около 2-2,5 л чистой и негазированной воды, можно легко избежать многочисленных неприятностей и последующих утомительных походов по врачам.

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