Странности тела, или Почему мы не худеем?

Можно ли одержать победу над лишним весом и наконец-то перестать ограничивать себя в еде? Известные диетологи давно решили эту проблему. Поэтому воспользуемся их советами.

В интернете размещено бесчисленное количество диет. Однако если бы они давали результат, наверное, вопрос о похудении не был бы столь актуален. Поэтому, приступив к работе над статьей, я в первую очередь ознакомилась с книгами именно тех диетологов, которые сумели скорректировать собственный вес. Без применения жестких ограничений. В результате популярный совет балерины – «Надо мало есть» – оказался… под сомнением. И на то есть масса причин. Каких? Читай в нашей статье.

Как правильно питаться, если я по натуре «сова»?

Аппетит просыпается после обеда, а ужинать я привыкла ближе к полуночи. И дело не в силе воли, чувстве голода или каких-то вкусовых предпочтениях. Это мой образ жизни. Да, я полуночница. Отказаться от поздних приемов пищи не могу, а похудеть хочется, но как?

Как объясняет диетолог Маргарита Королева, скорость обмена веществ зависит от гормонов, активная выработка которых приходится на промежуток с 6 до 12 часов утра. И не зависит от того, кто ты – «сова» или «жаворонок», какой образ жизни ведешь и как привыкла питаться. Утро – это наиболее активное время для нашего организма.

Поэтому если война с лишним весом уже изрядно поднадоела, забудь о «совах» и «жаворонках», когда дело касается еды. Получается, что во всем виноваты гормоны? Большинство диетологов советуют отказаться от очередного приема пищи после семи часов вечера, то есть примерно за пять часов до сна. Это, опять же, связано с обменом веществ, который замедляется к вечеру. Маргарита Королева в своей книге «Легкий путь к стройности» поделилась с читателями: «Я поставила для себя планку – не есть после 19 часов. Мой опыт показывает, что это совершенно нормально».

Почему с возрастом труднее сбросить лишний вес? В 20 лет мы редко задумываемся о том, что едим. Пирожки в студенческой столовой, «каша из топора» – в общежитии. Вспомнить только ночные посиделки, два бутерброда на четверых, суп из кубиков... И наутро не было никаких отеков на лице, головной боли или проблем с желудком.

Но после тридцати лишнее на тарелке – как приговор, который вскоре приведет в исполнение организм: стоит съесть добавку, и все – юбка мала, платье не сходится. Набираешь вес как на дрожжах. Выходит, что чем старше, тем становишься полнее? Что делать в этой ситуации? Хочешь похудеть? Заведи пищевой дневник! Он поможет сдерживать чрезмерный аппетит.

Повод сходить к врачу Колебания веса могут быть связаны с нарушением работы организма. Щитовидная железа, словно маленький моторчик, обеспечивает активность и хорошее настроение или, наоборот, тормозит наши действия, и мы чувствуем вялость и разбитость уже в начале дня. Навалившаяся усталость, странные перепады настроения и зверский аппетит являются сигналом того, что со щитовидной железой не все в порядке, поэтому стоит немедленно пройти обследование.

Следующее заболевание – синдром Иценко-Кушинга – связано с опухолью гипофиза. Из-за повышенной выработки гормонов надпочечниками происходит нарушение потребления жира. Он начинает откладываться в области лица, шеи, на груди и животе. При этом ноги остаются тонкими и размер бедер не меняется.

Важно! Если, несмотря на все старания (ограничения в питании и занятия физкультурой), ты продолжаешь набирать вес, необходимо посетить эндокринолога, советует диетолог Алексей Ковальков.

И снова о диетах ремлевская, японская, голливудская, радикальная… Всех диет не перечесть. Три недели «помучилась» – и результат высвечивается заветной цифрой на весах. Но спустя месяц стрелка снова поползла вверх.

Мало того, начинаются проблемы со здоровьем, и даже обычная каша на завтрак вызывает спазмы в желудке. И возникает вопрос, что лучше: диета или фитнес? Сбросить вес при помощи диеты можно, но только на время. Испытав стресс во время ограничений в питании, организм начинает запасаться на случай очередной диеты. А занимаясь фитнесом ты худеешь, может и медленнее, зато результат будет длиться дольше!

edinstvennaya.ua