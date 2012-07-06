Билл Гейтс признался в том, что он неизлечимо болен

Один из самых богатых людей планеты, миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал сенсационное заявление: вот уже более 10 лет он страдает одной из самых тяжелых болезней, которая разрушает нервную систему человека - болезнью Паркинсона

Гейтс в интервью американскому каналу CBS признался, что сообщение о болезни 10 лет назад стало для него таким потрясением, что он не мог рассказать о ней никому, даже самыми близким. По словам Гейтса, ему понадобился долгий срок для того, чтобы свыкнуться с мыслью о том, что он неизлечимо болен – он не мог смириться с такой «несправедливостью», пишет Фокус.

«Больше всего я боялся, что ко мне будут относиться, как к тяжело больному, что когда я буду входить в комнату, все, кто в ней находится, будут обсуждать мое состояние и мою болезнь. Я также не хотел пугать своих детей. И, конечно же, я боялся, что мою работу не будут воспринимать всерьез», - сказал он.

По словам Гейтса, заболевание ему пока удается держать под контролем благодаря активному лечению.

«Я принимаю такое количество стероидов, что боюсь, скоро бейсбольная лига запретит мне смотреть их матчи даже по телевизору», - пытается шутить миллиардер. Гейтс считает, что своим откровенным признанием сможет поддержать других людей с болезнью Паркинсона и вселить в них надежду.

Болезнь Паркинсона (дрожательный паралич) - хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, впервые описанное в 1817 году английским врачом Дж. Паркинсоном. Больные паркинсонизмом часто страдают от непроизвольного дрожания конечностей (тремора), мышечной ригидности, нарушения координации и речи, а также испытывают затруднения с передвижением. Эти симптомы обычно развиваются после 60 лет, хотя известны случаи заболевания паркинсонизмом в возрасте младше 50 лет.

