Летние рецепты. Творожный паштет
14:27, 06 июля 2012Зарубежные новости
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Мясо в жару лучше не есть
Что делать любителям мясных паштетов летом, когда жарко, и от тяжелой пищи хочется отказаться совсем? Конечно, готовить творожный паштет.
2 яйца
4 ст. л. обезжиренного творога
1 ч. л. карри
1/2 пучка кресс-салата или петрушки
щепотка черного молотого перца
Сварите яйца вкрутую, разомните вилкой, смешайте с творогом, специями, измельченной зеленью. Перемешайте массу ложкой, сложите в стеклянную или фарфоровую миску. Такой творожный паштет хорош с тостами и хлебцами, советует Здоровье.
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