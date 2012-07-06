Летние рецепты. Творожный паштет

Что делать любителям мясных паштетов летом, когда жарко, и от тяжелой пищи хочется отказаться совсем? Конечно, готовить творожный паштет.

2 яйца

4 ст. л. обезжиренного творога

1 ч. л. карри

1/2 пучка кресс-салата или петрушки

щепотка черного молотого перца

Сварите яйца вкрутую, разомните вилкой, смешайте с творогом, специями, измельченной зеленью. Перемешайте массу ложкой, сложите в стеклянную или фарфоровую миску. Такой творожный паштет хорош с тостами и хлебцами, советует Здоровье.