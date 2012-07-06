Брокколи защищает легкие

Обнаружены новые полезные свойства брокколи. Ученые из Балтиморского университета в США выяснили, что это вид капусты очищает легкие, убивая внутри этих органов болезнетворные бактерии.

Для защиты от легочной инфекции иммунитет человека использует макрофаги – белые кровяные тельца. При этом у людей со слабой иммунной системой или хроническими заболеваниями, а также у курильщиков функция макрофагов нарушена. В ходе исследования ученые обнаружили, что растительный компонент брокколи, сульфорафан, способен восстановить способности макрофагов.

Сульфорафан, находящийся в брокколи, активизируется в человеческом организме под действием ферментов слюны и кишечника.

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