Брокколи защищает легкие
13:51, 06 июля 2012Зарубежные новости
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Убивая внутри этих органов болезнетворные бактерии
Обнаружены новые полезные свойства брокколи. Ученые из Балтиморского университета в США выяснили, что это вид капусты очищает легкие, убивая внутри этих органов болезнетворные бактерии.
Для защиты от легочной инфекции иммунитет человека использует макрофаги – белые кровяные тельца. При этом у людей со слабой иммунной системой или хроническими заболеваниями, а также у курильщиков функция макрофагов нарушена. В ходе исследования ученые обнаружили, что растительный компонент брокколи, сульфорафан, способен восстановить способности макрофагов.
Сульфорафан, находящийся в брокколи, активизируется в человеческом организме под действием ферментов слюны и кишечника.
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