Чем заменить сахар?

Стевия (0 ккал/100 гр) - самый популярный натуральный сахарозаменитель. Подойдет и стремящимся похудеть, и тем, кто ведет здоровый образ жизни. Растет стевия в Центральной и Южной Америке, а купить ее можно в любой аптеке. Листья растения богаты на эфирные масла, гликозиды, полисахариды, пектины, витамины, микроэлементы и антиоксиданты.

Вкус стевии кроется за элементом стевиозидом, который слаще сахара в 150-300 раз. Индейцам это растение знакомо свыше 1500 лет, а в наших краях стевия появилась только в 1934 году под названием «медовая травка».

Кроме того, что стевия практически безкалорийна, еще она отлично влияет на желудочно-кишечный тракт. На этом чудеса действия растения не заканчиваются - отвар стевии замедляет процессы старения, способствует выведению шлаков и токсинов, восстанавливает силы и дарит энергию.

Мед (310 ккал/100 гр) - еще один полезнейший натуральный сахарозаменитель. Представлять это лакомство не стоит - каждый знает о невероятной пользе меда! Он не только утолит твою жажду в сладости, а и подарит энергию, снимет усталость, улучшит иммунитет.

В меде множество витаминов группы В, кальция и железа. Начинай каждый день с ложки меда с водой - тогда сладкого будет хотеться меньше.

Ксилит (354 ккал/100 гр) - самый популярный сахарозаменитель на рынке диабетиков. В принципе, ксилит очень похож на сахар калорийностью, вкусом и даже видом. Но все же он насыщеннее и полезнее, значит ты в любом случае снизишь количество потребления сладкого.

Максимальная доза ксилита в день - 50 гр. В таких количествах он благоприятно влияет на зубы - снижается риск заболевания кариесом. В противных случаях возможно желудочно-кишечное расстройство.

Сорбит (367 ккал/100 гр) - достаточно сомнительный натуральный заменитель сахара. Он хорош для диабетиков, но если ты хочешь похудеть - этот вариант точно не для тебя. Так как сорбит в полтора раза менее сладкий за сахар, ты будешь перегибать палку, зачем это тебе?

Фруктоза (370 ккал/100 гр) - хороший натуральный сахарозаменитель, но достаточно опасный. Именно из-за наличия фруктозы как подсластителя в газированных напитках мы отказываемся от них, дабы сберечь свою фигуру. Фруктоза слаще сахара, но ее подлость в другом. Так как этот сахарозаменитель относится к простым сахарам, превращаясь в триглицерид, он выступает в первую очередь как строитель жира. Так что всегда думай, прежде чем подсластить чай фруктозой.

Выбирай свой любимый натуральный заменитель сахара и лакомься с удовольствием!

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