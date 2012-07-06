Чем грозит любовь к кока-коле

Существует достаточно доказательств, что повышенное употребление соды и газированных напитков связано с уменьшением костной массы у детей, сообщает доктор Лоуренс Райз, директор Университета Остепороза штата Коннектикут.

Точный механизм действия кока-колы на кости неизвестен, но ученые считают, что таких механизмов несколько. Первая причина заключается в том, что содовые напитки заменяют употребление молока и кальций содержащих соков, в результате чего в организм не поступает достаточное количество кальция и витамина Д, пишет www.med2.ru.

Также в кока-коле содержится кофеин, который способствует развитию остеопороза. Третьим возможным объяснением может быть наличие в кока-коле фосфорной кислоты. Организм пытается нейтрализовать эту кислоту кальцием, который извлекается из костей, если его поступление с продуктами недостаточно, это может приводить к остеопорозу.

Низкое содержание кальция в организме ведет к развитию остеопороза, заболеванию, которое характеризуется истощением костной ткани и увеличивает риск развития патологических переломов.

Более половины американцев страдают от этого заболевания (в основном, это женщины в постменопаузальном возрасте). В исследовании приняло участие более чем 2500 людей, средний возраст которых составил 60 лет.

Результаты исследования показали, что употребление кока-колы женщинами связано с уменьшением плотности костной ткани бедренной кости независимо от возраста, менопаузы, потребления кальция и витамина Д. Для мужчин аналогичной связи не выявлено.

Ученые считают, что настоящим любителям содовых напитков не обязательно полностью исключать их из питания, но следует ограничить их потребление до 1-2 стаканов в день.

Также, чтобы защитить костную систему, необходимо употреблять достаточное количество кальция и витамина Д, а также заниматься физическими упражнениями как минимум по полчаса каждый день.