Суперполезные овсяные хлопья

Овес содержит большое количество клетчатки, марганца, магния и селена.

Самым важным элементом для снижения уровня вредного холестерина является содержащийся в волокнах овса бета-глюкан. Исследования показывают, что употребление 3 гр. растворимых волокон овса помогают снизить уровень холестерина на 8-23% у людей с высоким содержание холестерина (выше 220мг/dl). 3 гр. овсяных волокон содержатся в тарелке овсяных хлопьев или "Геркулесе". Клетчатка из овсяных хлопьев помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Поэтому полезно не только есть овсянку, но и добавлять овсяную муку при выпечке хлеба.

Кроме бета-глюкана в растворимых волокнах овса содержатся антиоксиданты, которые предотвращают негативное воздействие свободных радикалов на LDL-холестерин (т.е. на вредный холестерин).

Каким образом ввести овсянку в свой рацион? Это может быть овсяная каша с орехами, сухофруктами или свежими фруктами. Можно добавлять овсяную муку при выпекании хлеба, а также класть немного овсяных хлопьев в салат.