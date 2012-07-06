Помидоры помогают предупредить рак кожи

Британские ученые пришли к выводу, что блюда, в состав которых входят помидоры или томатная паста могут повышать устойчивость кожи к воздействию ультрафиолетовых лучей, способных вызвать преждевременное старение и даже рак кожи, пишет www.antirak-center.ru.

В исследовании, проведенном университетами Манчестера и Ньюкасла, приняли участие две группы по десять добровольцев. Одним в течение трех месяцев давали каждый день по 55 граммов томатной пасты (для ее приготовления помидоры подвергаются термической обработке) и по 10 граммов оливкового масла. Второй группе давали только оливковое масло.

Три месяца спустя в образцах кожи тех, кто употреблял в пищу томатную пасту, оказалось на 33% больше проколлагена, который защищает от солнечных ожогов и придает коже прочность.

По словам исследователей, подобное повышение уровня этого белка-предшественника коллагена сравнимо с солнцезащитным кремом с очень низким фактором.

Ученые предполагают, что основным компонентом томатов, усиливающим защиту кожи, является антиоксидант ликопин. Его концентрация увеличивается при тепловой обработке помидоров.

«Томатная диета значительно подняла содержание проколлагена. Это говорит о возможности повернуть вспять процесс старения кожи. А ведь мы не так уж много помидоров давали нашей группе добровольцев. Столько можно легко набрать, если есть много блюд из томатов», - говорит дерматолог из университета Манчестера Лесли Родс. Ученые подчеркивают, что помидоры следует рассматривать скорее как полезное дополнение, а не замену солнцезащитному крему.

«Хотя защита, создаваемая ликопином, слаба, исследование показывает, что диета с высоким содержанием богатых антиоксидантом томатов может стать дополнительным средством защиты от солнца», - прокомментировал результаты исследования доктор Колин Холден из Британской ассоциации дерматологов.

Специалисты в то же время признают, что поскольку исследование было ограниченным как по числу добровольцев, так и по длительности, его результаты нуждаются в проверке.