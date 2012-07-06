Кому нельзя пить кофе

О том, что кофе повышает артериальное давление, мы знаем чуть ли не с детства, и оказывается, с самого детства нас водили за нос.

Несколько разных исследований, проведенных в США и Великобритании, доказали, что умеренное употребление кофе (до 6 чашек в день) не несет вреда ни гипертоникам, ни здоровым людям, пишет news.open.by. И все же кофе остается противоречивым напитком. Насколько? Об этом рассказала врач-диетолог Марина Лушина.

- В действительности, артериальное давление через 15-20 минут после выпитой чашки кофе все же повышается, но на короткое время и на очень незначительные цифры, которые не могут повлиять на течение гипертонической болезни и тем более спровоцировать гипертонический криз.

Но полностью расслабляться по поводу негативных воздействий кофе на организм я бы не стала. Одна-две или даже три-четыре чашки кофе в течение дня, конечно, никакого вреда вам не нанесут. Тем же кто пьет кофе, как воду, следует знать, что больше 5 ежедневных чашек этого напитка (более 300 мл) способны, например, нарушить месячный цикл у женщин.

Осторожными с кофе нужно быть людям, у которых уже есть такие нарушения в работе организма как сердечная аритмия, приступы тошноты, заболевания желудочно-кишечного тракта, синдром раздраженной кишки, нервные тики, бессонница, повышенный уровень нервозности, тревожность.

Кстати, этим людям необходимо учитывать и то, что кофеин содержится не только в чашке ароматного напитка, но и во многих кондитерских изделиях, газировке, в мороженом и в ряде лекарственных препаратов. Так что, внимательно читайте этикетки, чтобы не превысить безопасную ежедневную дозу в 2-3 чашки.

С другой стороны, никто не станет отрицать, что во многих случаях кофе благотворно сказывается на нашем самочувствии. Употребление кофе помогает концентрировать внимание, улучшает настроение и повышает жизненный тонус, облегчает состояние при многих головных болях, расслабляет мышцы дыхательных путей, стимулирует работу мускулатуры, является легким мочегонным.

Есть ряд исследовательских данных, которые говорят за то, что умеренное употребление кофе способно задерживать развитие сахарного диабета второго типа, снижать риск заболевания раком желудка и паркинсонизмом. Но это, конечно, еще требует дополнительных тщательных исследований. Тем не менее, можно резюмировать, что кофе напиток все же больше полезный, нежели несущий вред. И отказываться от утренней чашки нужно лишь по очень серьезным причинам.

Напоследок, скажу, что основная волна воздействия выпитого кофе наступает через 15-20 минут и продолжается примерно часа два. Но сам кофеин выводится из организма в пять раз дольше, и это надо учитывать тем, кто страдает бессонницей.