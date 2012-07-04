Даже легкая физическая нагрузка предотвращает развитие рака

Исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) выяснили, что физическая нагрузка даже небольшой интенсивности в период до и после менопаузы способна предотвратить развитие рака груди у женщин, если при этом контролировать и свой вес. Данные исследования опубликованы в журнале Cancer, сообщает пресс-служба университета.

Докторант Школы глобального здравоохранения при университете Лорен Маккалло (Lauren McCulloug) и ее коллеги искали связь между нерегулярной физической активностью в различные моменты жизни и риском развития рака молочной железы, пишут РИА Новости.

Исследование проходило при участии 1,504 тысячи женщин с раком груди (233 - с неинвазивной формой и 1,271 тысячи - с инвазивной формой) и 1,555 тысячи женщин без онкологического диагноза в возрасте от 20 до 98 лет, принимавших участие также в проекте по изучению рака с точки зрения влияния окружающей среды на его развитие.

Женщины, занимавшиеся физическими упражнениями как в течение репродуктивного периода, так и после менопаузы, имели низкий риск развития рака груди. В частности, пациентки, имевшие физическую активность от 10 до 19 часов в неделю, получали наибольший эффект, примерно 30% сокращение риска. Оценка снижения рисков была проведена для всех уровней интенсивности физической нагрузки. Оказалось, что упражнения сокращают риск форм рака молочной железы, связанных с гормональными рецепторами, самых распространенных типов опухоли среди женщин США.

"Наблюдение за снижением риска для женщин, выполнявших упражнения в период после менопаузы, особенно обнадеживающе для старшего возраста", - говорит Маккалло.

В то же время, когда исследователи изучили в совокупности эффекты от физической нагрузки, увеличения веса и размеров тела, они обнаружили, что даже активные женщины, набравшие значительный вес, особенно после менопаузы, имели повышенный риск развития рака груди. Это означает, что набор веса может свести на нет позитивные эффекты физических упражнений с точки зрения сокращения риска рака груди.

В РФ ежегодно регистрируется более 480 тысяч впервые выявленных случаев злокачественных новообразований. Для женщин на первом месте стоит рак молочной железы.