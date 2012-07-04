Британские подростки - лидеры по употреблению алкоголя

Согласно результатам исследования первую строчку рейтинга в Европейской Лиги Стыда по количеству употребленного алкоголя занимает Британия, пишет Зеркало недели. Украинцы находятся почти в конце списка, на 22 месте, обогнав на один пункт Россию.

Каждый среднестатистический 15-летний британец напивается до бесчувствия раз в месяц. Это чаще чем где-либо еще на континенте.

Исследование, проведенное британским Министерством здравоохранения также показывает, что девушки опережают юношей. Молодые британские женщины вдвое чаще юношей тянутся к алкоголю. На вопрос, в прошлом месяце приходилось выпить пять или более порций алкоголя (дринков) за один вечер, положительно ответили 55 процентов девушек и 52 процентов юношей.

С таким результатом британская молодежь опережает своих сверстников из других европейских стран. В Лиге Стыда сразу за британскими подростками идут португальцы, мальтийцы и эстонцы. Молодые поляки вышли в 16-е место. Украина заняла 22-ю строчку, на шаг позади них — русская молодежь.

Рейтинг:

1. Британия

2. Португалия

3. Мальта

4. Чешская республика

5. Латвия

6. Словакия

7. Словения

8. Хорватия

9. Норвегия

10. Франция

11. Швеция

12. Болгария

13. Литва

14. Монако

15. Польша

16. Финляндия

17. Греция

18. Венгрия

19. Италия

20. Швейцария

21. Украина

22. Россия

23. Кипр

24. Ирландия

25. Румыния.