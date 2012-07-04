Цвет глаз достается человеку по наследству. Основных вариантов цвета не так уж и много, а вот их оттенков большое количество.

У большинства жителей планеты глаза карие, самый редкий цвет глаз – зеленый. Если верить статистике, то всего 2% населения Земли имеют зеленые глаза.

Такой цвет, впрочем, как и любой другой, определяется количеством меланина в организме, у зеленоглазых людей его меньше, у людей с карими глазами – больше. То, что зеленый цвет глаз очень редкий еще и следствие "работы" средневековой инквизиции, когда рыжие девушки с зелеными глазами считались ведьмами и сжигались на костре.

Зеленый цвет глаз и его оттенки от серо-зеленого до изумрудного распространен среди восточных и западных славянских народов, в частности — немцев и шотландцев. Но не только. Например, среди жителей Исландии – небольшого островного государства – зеленый или голубой цвет глаз имеет почти 80% населения, в Турции почти 20% зеленоглазых жителей, а вот в странах Южной Америки, Азии, Среднем Востоке зеленый цвет глаз практически не встречается.

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