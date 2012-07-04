Черника делает кожу красивой

Американский дерматолог Ховард Мурад считает, что красота кожи зависит не столько от косметических средств, сколько от питания. Красивая молодая кожа невозможна без достаточного количества антиоксидантов. При их дефиците на коже появляются угри, сухость, преждевременные морщины и другие дефекты, бороться с которыми очень сложно.

Предотвратить появление проблем можно с помощью продуктов, богатых антиоксидантами. Среди них наиболее полезными считаются ягоды с темной расцветкой - например, черника. Дерматолог предупреждает, что косметические средства с экстрактом черники не решат проблему, ягоды должны быть в рационе.

u-news.org.ua