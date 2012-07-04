Журнал "Глянец" предлагает ТОП-5 летних продуктов, от которых худеют.

Чтобы такое съесть, чтобы похудеть? Такой вопрос частенько задают люди, страстно желающие избавиться от лишних килограммов, но не желающих подвергать себя испытанию голодом. И такие продукты действительно есть: если заменить ими часть привычного рациона, то постепенная потеря веса гарантирована.

Это происходит по ряду причин: они являются малокалорийными, способствуют выведению шлаков, ускоряют обмен веществ. Вот несколько из них:

Кабачок. В 100 граммах этого продукта не более 18 калорий, что позволяет есть его даже в больших количествах при любой диете. Кроме этого, кабачок содержит очень мало натрия, поэтому его потребление не вызывает задержку жидкости в организме. Сам кабачок по большей части состоит из воды, он способствует выведению токсинов, расщеплению жира, избавлению от целлюлита.

Яблоко. Этот продукт незаменим при диетах, так как он позволяет небольшим количеством утолить голод. Это связано с тем, в яблоке в большом количестве содержится пектин – вещество, нормализующее уровень сахара в крови. Яблоко необходимо есть с кожурой, так как она способствует выведению шлаков из организма. Для разнообразия можно есть яблоки сырыми или печеными.

Лосось. Эта рыба считается достаточно жирной, и многие отказываются от нее на время диеты. Это большая ошибка, так как эта рыба богата полезными полиненасыщенными жирами. Они полезны для сосудов и мозга, способствуют быстрому насыщению, и в конечном итоге, сжиганию лишнего жира. Потребление лосося позволяет избежать накопления жировой ткани. Сами полиненасыщенные жиры очень быстро сжигаются организмом и не откладываются.

Йогурт. Натуральный йогурт с живыми бактериями и без добавок богат кальцием, он улучшает пищеварение, вызывает чувство насыщения. Перекус йогуртом не скажется на фигуре, но поможет продержаться до следующего приема пищи.

Чай. Этот напиток позволяет быстрее терять килограммы, улучшает пищеварение и не содержит ни одной калории! Особенно полезно использовать специальные сорта чая, например, купить чай пуэр. Его можно пить после еды и между приемами пищи, он улучшает пищеварение и помогает избавиться от чувства голода во время диеты.

