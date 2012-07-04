Тепловой удар: первая помощь

Летом мы все находимся под угрозой теплового удара. Он случается, когда организм не справляется с регулированием температуры. Существует несколько способов предотвратить эту катастрофу, пишет news.open.by.

Постарайтесь не выходить из дому в самые жаркие часы дня. Проводите как можно больше времени в прохладном месте или в тени. Пейте много воды: вода охлаждает организм в самые жаркие дни. Избегайте алкогольных напитков. Также, старайтесь не пить напитки с кофеином. Надевайте удобную одежду из хлопка. Следите за прогнозом погоды и планируйте свои дела соответственно.

Чтобы все процессы в организме работали без сбоев, в нем должна поддерживаться нормальная температура. Первая реакция тела на жару - это выделение пота. Симптомы теплового удара включают сильную потливость, мышечные спазмы, головокружение и обмороки, быстрое сердцебиение, тошноту и головные боли. Кожа при тепловом ударе может стать холодной и покрыться испариной.

Если у вас появились эти симптомы, вам следует пить как можно больше воды, переместиться в более прохладное место и сообщить о своем состоянии специалисту.

Не зная о том, что такое тепловой удар, и как от него защититься, люди ставят под угрозу свое здоровье. Особенно опасным тепловой удар может оказаться для людей с хроническими заболеваниями. Если вы страдаете от каких-либо проблем со здоровьем, будьте особенно бдительными: высокая температура повлияет на вас быстрее, чем на других.