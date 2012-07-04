Таблетки от боли повышают давление

Обезболивающие препараты, которые свободно продаются в аптеках, провоцируют развитие гипертензии – стойкого повышения артериального давления. Такое заявление сделали ученые из Тель-Авивского университета.

Как показало исследование, выясняя причины появления артериальной гипертензии, врачи часто не обращают внимания на прием пациентом безрецептурных анальгетиков. Кроме того, анальгетики и жаропонижающие способны существенно снижать эффективность препаратов для нормализации кровяного давления.

Масштабное исследование свидетельствует, что причиной повышенного кровяного давления может стать прием оральных контрацептивов, некоторых антибиотиков, антидепрессантов и противоопухолевых препаратов. Это не повод отказываться от этих лекарств, но врачи должны брать во внимание такие побочные эффекты.

likar.info