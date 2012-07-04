Лучшие блюда-"щётки"

08:56, 04 июля 2012
Зарубежные новости
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Чистим организм от шлаков

Морковь. Морковь «работает уборщицей», очищает организм только в сыром виде. Лучшая компания для нее – отварная красная или черная фасоль (так достигается хороший ранозаживляющий эффект), красный «ялтинский» лук, а также светлый изюм. Морковь прекрасно приводит в порядок желудочно-кишечный тракт, особенно после того, как вы объелись жареным мясом или шашлыками. Заправлять морковный салат лучше всего тоже лимонным соком, но обязательно с небольшим количеством нерафинированного растительного масла – иначе витамин А не сможет усвоиться полностью.

   Свекла. Многие знают, что сырая свекла может быть небезопасной, и после того, как вы ее очистили и нарезали (или измельчили в блендере) ее надо на некоторое время оставить на воздухе. Однако, именно сырая или полусырая (отваренная в течение 25 минут) – отличная «щетка» для кишечника. Для достижения максимального эффекта измельченную свеклу можно смешать с хумусом, ошпаренным черносливом, мелко нарезанной кинзой или чесноком. Заправить оливковым маслом.

   Каша с отрубями. Для ее приготовления лучше использовать злаковый коктейль из хлопьев нескольких сортов – овсяных, рисовых, гречневых, которые необходимо смешать с отрубями в пропорции 1:1. Из смеси сварить жидкую кашу на воде, без соли и сахара, и съесть ее на завтрак, обед и ужин. Но имейте в виду, у этой каши есть одно противопоказание – язва желудка.

   Чечевица. Особенно зеленая и черная – фантастические «щетки». Некоторые диетологи предлагают включать простейшую чечевичную похлебку (простейший густой суп, состоящий только из чечевицы, воды и небольшого количества соли) в меню и тем, кто сидит на строгой диете, и тем, кто не отказывает себе в излишествах. Чечевица содержит массу соединений, которые нейтрализуют последствия бессистемного питания. Кстати, мировой опыт уже доказал, что регулярное употребление чечевицы подростками практически полностью избавляет их от юношеских прыщей!

medinfo.ua

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