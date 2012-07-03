В Испании четвертые сутки не могут погасить лесной пожар

Пожарные Испании четвертые сутки пытаются взять под контроль лесной пожар в Валенсии.

Как сообщает национальное телевидение страны, два вертолета разбились при тушении крупного лесного пожара в испанской провинции Валенсия, пилот одного из них погиб.

Катастрофа первого вертолета произошла в муниципалитете Ятова (Валенсия) во время наполнения водой водосливного устройства из местного водохранилища. Неожиданно вертолет потерял управление и упал в водоем. Пилот погиб, на месте падения вертолета работают водолазы, пишет РИА «Новости».

Вторая авиакатастрофа произошла спустя 30 минут после первой, когда вертолет, задействованный для тушения самого крупного в Валенсии за последние 20 лет лесного пожара, потерял пространственную ориентацию и разбился в этом же районе. Пилотам удалось спастись.

Пожару присвоена высшая степень опасности, приостановлено движение на 14 автострадах.

По предварительным данным, огнем уничтожены десятки домов. Клубы дыма вот уже вторые сутки окутывают улицы Валенсии и добрались до средиземноморского побережья, где отдыхают десятки тысяч туристов.

На борьбу с огненной стихией брошены более двух тысяч пожарных, военных и волонтеров, а также около 50 вертолетов и самолетов, но им пока удалось лишь локализовать несколько очагов возгорания. Борьбе с огнем мешает сильный ветер, жара и ограниченная видимость.

Как передают местные СМИ, частицы пепла можно увидеть уже на улицах Барселоны.

Полиция задержала двух местных жителей, которых подозревают в том, что они устроили лесной пожар, небрежно обращаясь с огнем.

Источник: http://ria.ru/world/20120702/690444245.html