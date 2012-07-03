Растет количество жертв бури на восточном побережье США

Число погибших в результате бури, которая пронеслась в пятницу по территории нескольких штатов на восточном побережье США, возросло до 22 человек.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным местных СМИ, самое большое число жертв зафиксировано в штате Вирджиния - там жертвами стихии стали шесть человек.

Коммунальным службам США пока не удается справиться с последствиями бури. Без электричества до сих пор остаются около 2 млн человек. Власти не дают точных прогнозов по восстановлению всех сетей. Ожидается, что это произойдет через несколько дней.