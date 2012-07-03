Чем полезен цикорий

Цикорий успокаивает центральную нервную систему, нормализует обмен веществ и является прекрасным мочегонным средством. Отвар цикория с медом принимают как жаропонижающее, потогонное средство при простудах, пневмонии, туберкулезе легких. Цикорий входит в состав желчегонных сборов, его принимают при подагре и остеохондрозе, а также используют в виде компрессов.

Отвар: 40 г сухого цикория (травы и корней) залейте 1 л кипятка, прокипятите и настаивайте 10 мин. 10%-й отвар травы и корней цикория используйте для припарок на суставы, для промывания язв и воспаленных глаз при ячмене.

Настойка цикория используется в виде обтираний при кожных заболеваниях:

Настойка: 1 часть травы и корней цикория на 4 части 40%-го спирта.

Цикорий используется как слабительное средство:

Отвар: 1 часть травы и корней цикория на 10 частей воды, прокипятите, настаивайте 10 мин. Принимайте по 80—100 мл 3 раза в день.

При анемии и цинге рекомендуется пить свежий сок из листьев цикория: по 15 мл 3 раза в день вместе с молоком. Курс лечения — 4-6 недель.

При желчнокаменной болезни применяют сбор:

Настой: по 50 г корней цикория и одуванчика, листьев трифоли, мяты, травы репешка. 1 ст. ложку смеси залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте. Выпейте настой в течение дня.

При хронических заболеваниях печени применяют сбор:

Отвар: 3 части травы цикория, 4 части травы зверобоя, 2 части травы спорыша, 4 части цветков бессмертника, 1 часть ромашки, 4 части календулы и 3 части коры крушины. 3 ст. ложки смеси залейте 3 стаканами кипятка, настаивайте 12 ч, затем кипятите 5 мин и настаивайте. Принимайте отвар по 1/2 стакана 4 раза в день через 1 ч после еды.

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