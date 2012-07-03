Свекла укрепляет сердце

Столичный кардиолог Елена Герман говорит, в свекле есть вещества, которые помогают образовываться красным кровяным тельцам.

- Также в свекле есть калий и хлор, они хорошо очищают печень, почки и желчный пузырь. Морковный сок в салате помогает очищать от шлаков всю кровеносную систему.

Клетчатка свеклы снижает уровень холестерина и триглицеридов, снижает риск инфаркта и укрепляет сердечную мышцу.

- Кое-кто говорит, что свекла может полностью заменить все лечение. Но я советую пить такой сок или есть салат только как дополнение к основным процедурам, тогда они будут иметь пользу. Бывает, что организм часто не принимает смеси моркови и свеклы, начинается тошнота и расстройство желудка. Таким людям нужно быть осторожными - есть свеклу и морковь малыми порциями, ежедневно понемногу увеличивая их.

gazeta.ua