Чем полезна черника?

Яблоки и черника на четверть снижают риск развития сахарного диабета 2-го типа. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской Школы Общественного Здоровья в Бостоне.

В проведенном ими исследовании участвовали 200 тыс. здоровых добровольцев. В течение 24 лет, пока длился эксперимент, всех участников регулярно опрашивали об особенностях питания. За этот период у 12,6 тыс. участников развился диабет.

Сопоставив данные, авторы исследования обнаружили, что наименьший риск развития этого заболевания был у людей, которые в течение недели съедали 5 яблок. Такой же эффект наблюдался в группе, регулярно употреблявшей чернику (около 2-х чашек ягод в неделю).

likar.info