Как ухаживать за ногами летом?

Красивые ноги были, есть и останутся навеки главной женской достопримечательностью. Особенно в момент торжества шорт, мини и босоножек. Чтобы не было нестерпимо больно - причем как в переносном, так и в прямом смысле этого слова - выбираем стратегию летней борьбы с мозолями, отеками, потливостью и усталостью. Мозоли

Летняя проблема номер один - заманчивость длинных прогулок. Трут туфли, босоножки, балетки... Сплошные муки! Причин может быть множество - и неудобная колодка, и слишком нежная кожа, и жара, и пот... Потому подход здесь нужен комплексный.

1. Без фанатизма. Купив новую обувь, особенно открытую, с ремешками-застежками, не стоит сразу же устраивать ей длительный «выгул». Даже если хочется, чтобы все окружающие умерли, осматривая ваши «Маноло Бланик» из последней коллекции.

Первое время ограничивайтесь недолгими тестовыми прогулками, проверяя: не жмет? не трет? а где именно? Если предварительно знаете, что ноги «проблемны», пользуйтесь растяжками для обуви, гелевими подушечками и ортопедическими стельками, которые перераспределяют нагрузку на стопу.

2. Профилактика. Имейте при себе стики, которые защищают от мозолей. Их продают в аптеках. Пользоваться ими просто - перед тем как надевать ботинки, намажьте места, которые есть шанс натереть. Вместо стиков можно использовать защитные кремы из серии «для уставших ног» - с ними в новых туфлях сможешь гулять, сколько заблагорассудится, не чувствуя неудобства.

3. Первая помощь. Если ноги натерты, помогут пластыри от влажных мозолей. Самые удобные - силиконовые: хорошо держатся, защищают от давления, прозрачные. Словом, «спрашивайте в аптеках города»!

4. Досмотр. Если мозоли влажные, главное - не прокалывать пузырек: через ранку в организм может просочиться инфекция. Если мозоли сухие, помогут смягчающие ванночки с содой и пемза. Хорошо работают кремы от мозолей с касторовым маслом и мочевиной. При очень сухой коже лучше использовать крем с фруктовыми кислотами.

Пятки

Сохнут, трескаются - и требуют вдумчивого многоступенчатого ухода. Приведенный ниже алгоритм повторяем минимум два раза в неделю.

1. Сначала ванночка с солью, крахмалом или маслом лимона, лаванды, чайного дерева. Смягчает кожу.

2. Потом очистка - пемзой или педикюрной щеткой. Раз на неделю можно пользоваться скрабом.

3. Контрастный душ, чтобы улучшить кровообращение и снять напряжение.

4. Смягчение и увлажнение. Намажьте ступни кремом, сверху носки - и спать. До утра пятки станут нежными и шелковистым.

Потливость

Хорошенько подумайте, надевая сапоги в жару - и дважды подумайте, прежде чем снять их в приличном обществе… Но запах пота можно нейтрализовать. Вот таким образом:

1. Теплые ванночки для ног утром и вечером с ромашкой и шалфеем.

2. Тальк, которым можно присыпать стопы (предварительно хорошенько вытерев!) после утреннего душа.

3. Дезодоранты и антиперспиранты. Первые маскируют неприятный запах, вторые подтормаживают потовыделение, тем самым препятствуя появлению запаха вообще.

4. Кремы с салициловой кислотой и ментолом. Они подсушивают кожу, имеют антибактериальные свойства, освежают кожу.

Отеки

Тревожат многих, особенно под вечер в жару. Любые отеки значат, что наступило время пообщаться с врачами: нужно выяснить, нет ли проблем с сердцем и почками, печенью и венами, не нарушена ли работа лимфатической системы. Обследование покажет, что и как лечить.

Параллельно придется:

1. Изменить шпильки на комфортную обувь с невысоким (3-5 см) каблуком. Не хочется, но нужно.

2. Дважды на день ополаскивать ноги раствором морской соли (1 чайная ложка на стакан).

3. Ближе к вечеру меньше пить.

4. Быть более скромными с алкоголем, сахаром и солью - они тоже задерживают воду в организме.

5. Не сидеть весь день сиднем, пусть и в офисе. Чем больше сидишь, тем более сильные отеки! Ежечасно - разминка: сбегать на обед, выпить чаю с коллегами, добежать до соседнего банкомата - вам виднее, ради чего встать из-за стола.

6. Вечером после охлаждающей ванночки лечь на диван и минут на десять забросить ноги на стену, предварительно слегка промасажировав их кремом или гелем на растительной основе.

Усталость

Летом так много интересного, что ближе к вечеру ноги, бывает, гудят от усталости. От синдрома уставших ног спасут:

1. Кремы и гели из гинкго билоба (улучшают кровообращение), гаммамелис (дают ощущение легкости), камфоры (обезболивают).

2. Гели и спреи с охлаждающим эффектом. Как правило, в их состав входит ментол, который как раз охлаждает и освежает. Спреем достаточно просто взбрызнуть стопы, а гель нужно втирать, причем в икры и голень тоже.

zhinka.info