ТОП-10 советов, как укрепить ногти:

1. Прежде всего, не забывай о защите рук и ногтей во время домашней работы. Пользуйся перчатками обязательно, не стоит пренебрегать этим советом.

2. Наноси на руки питательный крем каждый раз, как принимаешься делать что-то по дому, убирать или мыть посуду. Также можешь купить в аптеке витамин А в ампулах и втирать его в ногти хотя бы раз в день.

3. Наноси на кутикулу и ногти питательное масло как минимум на ночь. Это не только сохранит твой маникюр, но и поможет ногтям.

4. Если ты работаешь за компьютером, то поставь возле него увлажняющий крем для рук и ногтей и несколько раз за рабочий день смазывай руки. От компьютера кожа рук и поверхность ногтей очень пересыхает.

5. Не менее 2 раз в неделю ешь рыбу и отдай предпочтение красному мясу. Эти продукты содержат необходимое для ногтей железо. Морковный сок содержит витамин А, морская капуста и шпинат богаты йодом.

6. Хорошо сделать смесь из оливкового масла, добавив туда несколько капель лимонного сока. Нанеси эту смесь на ногти 1-2 раза в неделю. Надень хлопчатобумажные перчатки и останься в них на ночь.

7. Чайную ложку морской соли раствори в 0,5 литра теплой воды и подержи руки приблизительно 20 минут. Затем высуши руки полотенцем, не смывая водой, и нанеси питательный крем.

8. Маникюр необходимо делать регулярно не реже 1 раза в 2 недели. Для снятия лака с ногтей применяй жидкость, которая не содержит ацетон.

9. Для укрепления и питания ногтей массирующими движениями втирай в ногтевые пластины витамин А или Е, продающийся в обычной аптеке. Процедуру удобнее выполнять перед сном.

10. Полезно проводить еще одну укрепляющую процедуру – парафинотерапию. Она сейчас доступна практически в каждом салоне и стоит от 50 грн.

Суть парафинотерапии в том, что руку погружают в емкость с теплым воском, затем вынимают и ждут, пока воск застынет.

При этом происходит глубокое прогревание тканей, а все питательные вещества, которые были нанесены на ногти, начинают активно впитываться. Это очень полезно для ногтей, старайся позволять себе эту процедуру хотя бы раз в месяц или сделай курс из нескольких процедур раз в полгода.

zalclub.com