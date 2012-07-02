Забота о супруге продлевает брак

С годами сложилось мнение, что наиболее счастливые браки это те, где один супруг разделяет интересы и ценности другого. Именно это на протяжении длительного времени являлось ключиком к семейному счастью. Но, согласно новому проведенному исследованию, вовсе не общие интересы и цели объединяют супругов, Raut.ru.

Оказывается, это забота о своей второй половинке и внимание к ней. Женатые пары заполнили анкетные листы с вопросами об удовлетворенности друг другом и сходстве супружеских интересов. Также участников попросили отметить желание новых ощущений, свою способность идти на уступки по отношению к партнеру.

Исследователи обнаружили, что сходство интересов, целей и моральных принципов практически не способствует чувству удовлетворения, а внимание и забота по отношению к партнеру являются причиной супружеского счастья. Объяснением этого факта считается, что внимательные и заботливые люди являются более гибкими, легче подстраиваются под отношения и лучше готовы к изменениям отношений в течение времени.

Психологи утверждают, что вместо того, чтобы искать партнера, который соответствует общепринятому образу "идеального" мужчины, лучше предпочесть того, кто открыт для отношений и способен к сопереживанию и сочувствию. Здоровые отношения способствуют нормализации артериального давления, придают уверенности в себе и в целом положительно сказываются на здоровье.

facenews.ua