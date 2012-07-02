Чем вредны углеводы?

Продукты с высоким содержанием углеводов могут оказать негативное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы, утверждают израильские исследователи из Университета Тель-Авива.

В рамках эксперимента 56 добровольцев каждый день кушали кукурузные хлопья с молоком, сахарную смесь, хлебные отруби, то есть продукты с высоким гликемическим индексом

Медики выяснили, что богатый углеводами рацион быстро увеличивает уровень сахара в крови, приводит к сильному артериальному стрессу и может стать причиной сердечного приступа.

ksnews.org.ua