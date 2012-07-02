Чем вредны углеводы?
09:12, 02 июля 2012Зарубежные новости
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Кукурузные хлопья с молоком, хлебные отруби...
Продукты с высоким содержанием углеводов могут оказать негативное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы, утверждают израильские исследователи из Университета Тель-Авива.
В рамках эксперимента 56 добровольцев каждый день кушали кукурузные хлопья с молоком, сахарную смесь, хлебные отруби, то есть продукты с высоким гликемическим индексом
Медики выяснили, что богатый углеводами рацион быстро увеличивает уровень сахара в крови, приводит к сильному артериальному стрессу и может стать причиной сердечного приступа.
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