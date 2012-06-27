Ежегодно в мире от наркотиков умирают около 200 тыс. чел.
15:43, 27 июня 2012Зарубежные новости
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Отмечает Управление ООН
Управление ООН по наркотикам и преступности отмечает, что ежегодно в мире от злоупотребления наркотиками умирают примерно 200 тысяч человек.
В очередном докладе ведомства называется число людей, входящих в так называюемую "группу риска" среди наркоманов, это 27 миллионов, сообщает радио «Свобода».
Наиболее распространённым наркотиком остаётся марихуана, её курят 227 миллионов человек.
По данным Управления ООН, в 2010 году примерно 5% живущих на Земле людей хотя бы раз воспользовались нелегально приобретёнными наркотиками.
Главным поставщиком наркотиков на мировые рынки остаётся Афганистан.
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