Ежегодно в мире от наркотиков умирают около 200 тыс. чел.

Управление ООН по наркотикам и преступности отмечает, что ежегодно в мире от злоупотребления наркотиками умирают примерно 200 тысяч человек.

В очередном докладе ведомства называется число людей, входящих в так называюемую "группу риска" среди наркоманов, это 27 миллионов, сообщает радио «Свобода».

Наиболее распространённым наркотиком остаётся марихуана, её курят 227 миллионов человек.

По данным Управления ООН, в 2010 году примерно 5% живущих на Земле людей хотя бы раз воспользовались нелегально приобретёнными наркотиками.

Главным поставщиком наркотиков на мировые рынки остаётся Афганистан.

svobodanews.ru