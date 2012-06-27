Бабушка напоила двухмесячную внучку текилой

12:22, 27 июня 2012
Зарубежные новости
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 Развела алкоголем детскую смесь

В Оренбурге женщина случайно напоила двухмесячную внучку текилой.
 

Об этом УНИАН сообщили в управлении Следственного комитета по Оренбургской области РФ.

«По предварительным данным, ребенок стал жертвой несчастного случая в результате того, что бабушка по случайности развела детскую питательную смесь не водой, а находившимся в полиэтиленовой бутылке алкогольным напитком «текила», - говорится в сообщении.

Девочка была доставлена в областную детскую клиническую больницу Оренбурга с острым отравлением алкоголем. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.


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