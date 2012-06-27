Как определить свой психологический возраст

Психологический возраст далеко не всегда совпадает с указанным в паспорте или с биологическим, основывающимся на реальном состоянии физического здоровья. Этот возраст характеризуется тем, каким образом сам человек его ощущает, и тем, как он воспринимается окружающими. Существует несколько способов, позволяющих определить свой психологический возраст.

Считается, что наше бессознательное начало, которое влияет на наш психологический (эмоциональный) возраст, не зависит от физического времени. Он увеличивается или уменьшается в зависимости от того, какую ценность человек придает тому или иному событию. Например, если поступок прошлого до сих пор не дает вам покоя, вы будете жить прошлым, ощущая при этом себя если не совсем старым, то изрядно пожившим. Если же вы проецируете свою жизнь на будущее - на то, что еще не случилось, но в ваших планах должно свершиться, будете ощущать себя гораздо моложе. Планирование будущего, возможные перспективы будут неизменно омолаживать вас.

На основе подхода известного психолога Р. Костенбаума было выделено четыре параметра, определяющих психологический возраст: сфера интересов, внешний вид, степень жизненной активности, самоощущение.

Основными составляющими психологического возраста являются интеллектуальный показатель или «умственный» возраст; показатель зрелости, уравновешенности личности или эмоциональный возраст; показатель социальной зрелости или социальный возраст.

Конечно, в первую очередь, на психологический возраст будут влиять сложившиеся стереотипы. Большое влияние при этом оказывают социальные события, сопряженные с эмоциями, например, женитьба, замужество, развод, рождение ребенка, внука и т.д.

Считается, что в возрасте 25-и лет человек достигает равновесия, в котором сходятся все типы возрастов. Это идеальное время для реализации главных целей и осуществления мечтаний. До 20-и лет человек чувствует себя намного старше, к этой категории лиц относятся заядлые пессимисты. Когда возраст приближается к трем десяткам, человек старается уменьшить его хотя бы на четыре года. После 30 и до 40 хочется чувствовать себя еще моложе. После 40 и до 50 людям свойственно «скидывать» 7-8 лет.

Определить свой психологический возраст можно с помощью несложного теста. Пройдите его:

Вы ощущаете себя на _ лет.

Ваш внешний вид говорит о том, что вам _ лет.

Ваши интересы и увлечения соответствуют возрасту _ лет.

Ваше поведение в повседневной жизни показывает, что вам _ лет.

Вместо пропусков подставьте цифры, затем их сложите и полученную сумму поделите на четыре. То, что у вас получилось в результате, и есть ваш психологический возраст.

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