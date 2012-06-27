В Индийском океане затонуло судно со 150 мигрантами

10:45, 27 июня 2012
Зарубежные новости
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 Спасали военные

В Индийском океане вблизи северного побережья острова Рождества опрокинулось и затонуло судно, на борту которого находились около 150 мигрантов.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Морскую спасательную службу Австралии.

К месту кораблекрушения прибыло проходившее поблизости торговое судно, моряки пытаются спасти выживших. На помощь им направлены военные корабли и авиация.

Всего несколько дней назад примерно в том же районе в результате кораблекрушения погибли около 90 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до берегов Австралии.

 

 

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