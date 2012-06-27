Кофе спасёт от сухости в глазах

Как известно синдром «сухих глаз» является настоящей эпидемией среди работников офиса – ежедневная работа за компьютером очень негативно сказывается на зрении.

Тем не менее, снизить негативное влияние монитора на глаза можно при помощи обычного кофе. Специалисты утверждают, что любителям кофейных напитков синдром «сухих глаз» не грозит. Оказывается, кофе способствует процессу выработки слез, поэтому глаза даже при длительной работе за компьютером остаются увлажненными.

Как известно, кофеин также стимулирует выработку слюны и желудочного сока. Так что к этим положительным для многих людей явлениям теперь можно добавить и пользу для глаз.

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