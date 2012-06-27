Как предотвратить старение кожи?

Здоровье и красота кожи обусловлены многими факторами, внешними и внутренними и некоторые от на не зависят, например, пол, наша наследственность и естественно возраст. Но мы стараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы кожа выглядела хорошо и была здоровой, приятной на ощупь и не теряла своей природной упругости.

Первое, что мы можем сделать в пользу своей кожи и всего организма – это правильно питаться, пища – источник витаминов, минералов и аминокислот. Подумайте о том, что наша кожа состоит из того, что мы едим. При чрезмерном употреблении помидоров, моркови, апельсинов, кожа может приобрести желтоватый оттенок, многие лекарственные препараты, точно также как и пища, могут вызывать аллергические реакции из-за индивидуальной переносимости. Полноценный отдых и сон – непременное условия для здоровья кожи. Не пренебрегайте очищением, все вещества, которые попадают на кожу из окружающей среды, а также продукты жизнедеятельности ( пот, кожное сало, ороговевшие клетки) при накоплении приводят к сильному загрязнению, и в последствии к различным высыпаниям в виде угрей.

Воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу, считается полезным только с той стороны, что кожа вырабатывает необходимый ей витамин D, но стоит сказать, что в летний период от солнца мы получаем больше вреда, нежели пользы. Красивый загар – это защитная реакция кожи на ультрафиолетовые лучи, приводящие даже к раку кожи и способствующие её раннему старению. Целесообразно пользоваться солнцезащитным кремом круглый год, в зимний и осенний период достаточным фактором будет SPF 10-15, а летом от 20 до 50 , в зависимости обладателем какого цвета кожи и волос вы являетесь. Блондинам лучше повысить защитный фактор, темно-русым и шатенам можно понизить. Всегда помните о том, что даже самый маленький прыщик – это знак того, что в организме имеется какое-то нарушение. От первых возрастных морщин поможет успешно избавиться массаж. Процедура в отличие от хирургического вмешательства и уколов приятная и безболезненная.

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