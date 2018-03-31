Энергетическое здоровье - это гармония духа и тела

•Усло­вие су­щест­во­ва­ния: без энер­гии на­ша жизнь не­воз­мож­на по опре­де­ле­нию.

•Еди­ная сис­те­ма: те­ло и пси­хи­ка че­ло­ве­ка на рав­ных вза­и­мо­дейст­ву­ют в про­цес­сах энер­ге­ти­чес­ко­го об­ме­на.

•Бес­цен­ный ка­пи­тал: ду­хов­ные тра­ди­ции и до­сти­же­ния на­уки да­ют нам клю­чи к гар­мо­нии с энер­ге­ти­чес­кой сис­те­мой на­ше­го ми­ра.

Слу­чи­лось что-то хо­ро­шее – и у нас слов­но вы­рас­та­ют крылья. Ду­шев­ные си­лы мы чер­па­ем в на­ших эмо­ци­ях. А еще на­ша энер­гия свя­за­на с пи­та­ни­ем, окру­жа­ю­щей сре­дой, гор­мо­наль­ным фо­ном... Так в чем же он, этот не­по­сти­жи­мый ис­точ­ник жиз­ни?

У нас, лю­дей, усво­е­ние, пре­об­ра­зо­ва­ние и вы­сво­бож­де­ние энер­гии про­ис­хо­дит ина­че, управ­ля­ет­ся дру­ги­ми ме­ха­низ­ма­ми, в том чис­ле – пси­хо­ло­ги­чес­ки­ми. Так о чем же мы, собст­вен­но, го­во­рим, ког­да ис­поль­зу­ем сло­во «энер­гия»?

При­ро­да си­лы

Сек­су­аль­ное вле­че­ние – на­ше ли­би­до – без­ус­лов­но, важ­ней­шая часть энер­гии че­ло­ве­ка, но это лишь толь­ко часть. Ведь мно­го­об­ра­зие на­ших по­треб­нос­тей и эмо­ций не сво­дит­ся к сек­су: мы так­же ис­пы­ты­ва­ем удив­ле­ние, ви­ну, за­висть, страх, не­тер­пе­ние, гнев и ра­дость.

Эмо­ции за­ря­жа­ют нас энер­ги­ей, вы­зы­ва­ют ощу­ще­ние внут­рен­ней си­лы, по­буж­да­ют быть ак­тив­ны­ми и в це­лом опре­де­ля­ют наш жиз­нен­ный то­нус – это под­тверж­да­ют и мно­го­чис­лен­ные ис­сле­до­ва­ния пси­хо­ло­гии эмо­ций*.

Бла­го­да­ря дан­ным со­вре­мен­ной пси­хо­ло­гии мы се­год­ня луч­ше, чем в эпо­ху Фрей­да, зна­ем, как и до ка­кой сте­пе­ни эмо­ци­о­наль­ная сфе­ра воз­дейст­ву­ет на на­ше те­ло.

Эмо­ции ак­ти­ви­зи­ру­ют ве­ге­та­тив­ную нер­в­ную сис­те­му, и у нас на­чи­на­ет бе­ше­но ко­ло­тить­ся серд­це, пре­ры­ва­ет­ся ды­ха­ние, по­яв­ля­ет­ся су­хость во рту, крас­не­ют ще­ки или по­те­ют ла­до­ни…

Та­кие ре­ак­ции не­об­хо­ди­мы на­ше­му ор­га­низ­му для то­го, что­бы уси­лить мы­шеч­ную де­я­тель­ность, стать бо­лее ак­тив­ны­ми. Ког­да, к при­ме­ру, мы чувст­ву­ем ра­дость, мел­кие ар­те­рии рас­ши­ря­ют­ся, уси­ли­ва­ет­ся при­ток кро­ви к ко­же, ли­цо крас­не­ет – та­кое уско­рен­ное кро­во­об­ра­ще­ние об­лег­ча­ет пи­та­ние всех тка­ней ор­га­низ­ма, и все фи­зио­ло­ги­чес­кие про­цес­сы в нем на­чи­на­ют ид­ти быст­рее. По­это­му, ра­ду­ясь, мы чувст­ву­ем лег­кость во всем те­ле, бодрость, при­лив сил.

Ве­ге­та­тив­ная сис­те­ма воз­дейст­ву­ет на эн­док­рин­ную и нер­в­но-гу­мо­раль­ную, ак­ти­ви­зи­руя ней­ро­фи­зио­ло­ги­чес­кие ре­ак­ции: на­чи­на­ют ак­тив­но вы­ра­ба­ты­вать­ся гор­мо­ны и ней­ро­ме­ди­а­то­ры (де­сят­ки хи­ми­чес­ких ве­ществ, бла­го­да­ря ко­то­рым осу­щест­вля­ет­ся вза­и­мо­дей­ствие меж­ду ней­ро­на­ми, от ко­то­рых в ко­неч­ном ито­ге за­ви­сят на­ше на­стро­е­ние и ак­тив­ность).

Эти слож­ные эмо­ции воз­ни­ка­ют в ре­зуль­та­те вза­и­мо­дейст­вия не­сколь­ких фак­то­ров, но не­со­мнен­но од­но: энер­гия, не истра­чен­ная по на­зна­че­нию, мо­жет обер­нуть­ся про­тив нас.

Усва­ивать и рас­пре­де­лять

За­ви­сит ли на­ша фи­зи­чес­кая фор­ма от со­сто­я­ния пси­хи­ки? Лишь 30% еже­днев­но сжи­га­е­мых 2500 ка­ло­рий тра­тят­ся на фи­зи­чес­кую ак­тив­ность, 20% пи­та­ют наш мозг, осталь­ные ка­ло­рии обес­пе­чи­ва­ют об­мен ве­ществ в ор­га­низ­ме, под­дер­жи­ва­ю­щий на­шу жизнь.

Если срав­нить эти циф­ры с 8000 ка­ло­рий в день, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы про­фес­си­о­наль­но­му ве­ло­гон­щи­ку, не оста­ет­ся со­мне­ний в том, что боль­шин­ство из нас рас­хо­ду­ют на пси­хи­чес­кую де­я­тель­ность го­раз­до боль­ше энер­гии, чем на фи­зи­чес­кие уси­лия!

Ано­рек­сия и бу­ли­мия, так же как и де­прес­сия (ког­да че­ло­век мно­го ест и спит, но оста­ет­ся вя­лым), слу­жат до­ка­за­тельст­вом ог­ром­но­го вли­я­ния пси­хи­ки на усво­е­ние энер­гии. Точ­нее, на вза­и­мо­дейст­вие пси­хи­чес­ко­го и фи­зи­чес­ко­го: «По­че­му энер­ге­ти­чес­кий эф­фект уг­ле­во­дов ощу­ща­ет­ся за­дол­го до то­го, как они бу­дут усво­е­ны? По­то­му что мозг, ед­ва по­лу­чив сиг­нал от ор­га­нов чувств, что ка­ло­рии вот-вот по­сту­пят в ор­га­низм, не­мед­лен­но вы­сво­бож­да­ет име­ю­щи­е­ся ре­зер­вы».

Дру­гой при­мер та­ко­го вза­и­мо­дейст­вия: не­ко­то­рые из нас пло­хо едят, по­то­му что пло­хо се­бя чувст­ву­ют. Но вер­но и об­рат­ное: са­мо­чувст­вие ухуд­ша­ет­ся, ког­да че­ло­век не по­лу­ча­ет хо­ро­ше­го пи­та­ния. Так что труд­но раз­де­лить фи­зи­чес­кую и пси­хи­чес­кую сто­ро­ны жиз­ни.

Бла­го­да­ря йо­ге, ци­гун и ши­ат­су мно­гие из нас слы­ша­ли об ин­дий­ской пра­не, ки­тай­ской ци и япон­ской ки (все это – раз­ные на­зва­ния од­ной и той же энер­гии). Не­об­хо­ди­мая нам жиз­нен­ная си­ла про­ис­хо­дит из кос­ми­чес­кой энер­гии, на­пол­ня­ю­щей Все­лен­ную.

Мы по­лу­ча­ем эту энер­гию от ро­ди­те­лей в мо­мент за­ча­тия, чер­па­ем ее из пи­щи, воз­ду­ха, дейст­вия гор­мо­нов и окру­жа­ю­щей сре­ды. По­пав в наш ор­га­низм из этих пя­ти ис­точ­ни­ков, энер­гия рас­пре­де­ля­ет­ся по ка­на­лам, ко­то­рые на­зы­ва­ют­ся ме­ри­ди­а­на­ми.

Энер­гия в пси­хо­ана­ли­зе: ли­би­до

Ос­но­ва­тель пси­хо­ана­ли­за Зиг­мунд Фрейд счи­тал, что ор­га­низм че­ло­ве­ка – это слож­ная энер­ге­ти­чес­кая сис­те­ма, ко­то­рая управ­ля­ет­ся за­ко­ном со­хра­не­ния энер­гии. А ос­нов­ной ис­точ­ник жиз­нен­ной энер­гии – по­треб­нос­ти или вле­че­ния.

Они со­зда­ют на­пря­же­ние в пси­хи­ке и за­став­ля­ют нас дейст­во­вать, что­бы снять это на­пря­же­ние. Как толь­ко по­треб­ность удов­летво­ре­на, мы по­лу­ча­ем удо-вольст­вие, а за­тем воз­ни­ка­ет но­вая по­треб­ность.

При этом наибо­лее су­щест­вен­ной для раз­ви­тия лич­нос­ти Фрейд счи­тал сек­су­аль­ную энер­гию (он на­звал ее ли­би­до).

Швей­цар­ский ана­ли­тик Карл Гус­тав Юнг, ко­то­ро­го Фрейд счи­тал сво­им пре­ем­ни­ком, от­ка­зал­ся от сек-су­аль­но­го по­ни­ма­ния тер­ми­на «ли­би­до» и обо­зна­чал им пси­хи­чес­кую энер­гию как та­ко­вую (имен­но это и по­слу­жи­ло при­чи­ной раз­ры­ва от­но­ше­ний Фрей­да и Юн­га).

«Ли­би­до есть по­треб­ность ор­га­низ­ма в са­мом его ес­тест­вен­ном со­сто­я­нии, – пи­сал Юнг. – С ге­не­ти­чес­кой точ­ки зре­ния те­лес­ны­ми по­треб­нос­тя­ми, со­став- ля­ю­щи­ми сущ­ность ли­би­до, яв­ля­ют­ся го­лод, жаж­да, сон, секс и эмо­ци­о­наль­ные со­сто­я­ния, или аф­фек­ты».

Мы воз­вра­ща­ем­ся к то­му, с че­го на­чи­на­ли: чем точ­нее мы ста­ра­ем­ся опре­де­лить жиз­нен­ную энер­гию, тем вер­нее она от нас усколь­за­ет.

Воз­мож­но, са­мое глав­ное в энер­гии по­ня­ли вос­точ­ные мыс­ли­те­ли и нам сле­ду­ет при­слу­шать­ся к ним? «Ци не яв­ля­ет­ся прос­то кос­ми­чес­кой энер­ги­ей, ко­то­рую до­ста­точ­но уло­вить, – с улыб­кой го­во­рит врач Лю Донг, пре­по­да­ю­щий ци­гун. – Цель ци­гун и дру­гих прак­тик не в том, что­бы по­став­лять ор­га­низ­му го­рю­чее, а в об­ще­нии с кос­мо­сом, ко­то­рое да­рит ра­дость».

Дейст­ви­тель­но, мак­си­маль­ное ко­ли­чест­во энер­гии вы­сво­бож­да­ет­ся в тот мо­мент, ког­да мы пе­ре­жи­ва­ем ра­дость (имен­но эта эмо­ция сти­му­ли­ру­ет вы­брос гор­мо­на удо­вольст­вия), страх же, на­про­тив, не­ред­ко ско­вы­ва­ет нас.

Энер­гия в вос­точ­ной тра­ди­ции: кун­да­ли­ни

Со­глас­но древ­не­ин­дий­ским тра­ди­ци­ям (йо­ге), кос­ми­чес­кая энер­гия (пра­на) в на­шем те­ле пред­став­ле­на энер­ги­ей кун­да­ли­ни.

Она сим­во­ли­чес­ки изо­бра­жа­ет­ся в ви­де спя­щей змеи, свер­ну­той коль­цом или спи­ралью в ос­но­ва­нии по­зво­ноч­ни­ка, в са­мой ниж­ней чак­ре. Цель мно­гих вос­точ­ных прак­тик за­клю­ча­ет­ся в том, что­бы «про­бу­дить змею», то есть на­учить­ся кон­тро­ли­ро­вать жиз­нен­ную энер­гию.

Для это­го су­щест­ву­ют опре­де­лен­ные уп­раж­не­ния. Про­бу­див­шись, энер­гия на­чи­на­ет дви­гать­ся вверх по по­зво­ноч­ни­ку, от ниж­них энер­ге­ти­чес­ких цент­ров (чакр) в верх­ние, пре­об­ра­зуя и рас­ши­ряя со­зна­ние че­ло­ве­ка.

Ког­да кун­да­ли­ни до­сти­га­ет са­мой верх­ней чак­ры, в об­лас­ти ма­куш­ки, со­зна­ние че­ло­ве­ка те­ря­ет свои ин­ди­ви­ду­аль­ные гра­ни­цы и сли­ва­ет­ся с выс­шим со­зна­ни­ем аб­со­лю­та – Кос­мо­сом.

Тог­да во­прос об энер­гии и ус­та­лос­ти мож­но за­дать се­бе ина­че: как на­учить­ся жить с ощу­ще­ни­ем внут­рен­ней ра­дос­ти, не­за­ви­си­мо от то­го, в ка­ких усло­ви­ях нам при­хо­дит­ся раз­ви­вать­ся и дви­гать­ся впе­ред? Все мы в раз­ной сте­пе­ни уме­ем най­ти от­вет на этот во­прос.

Мно­гие тай­ны это­го ис­точ­ни­ка жиз­ни еще пред­сто­ит раз­га­дать, но раз­ви­тие на­уки и при­об­ще­ние к ду­хов­ным тра­ди­ци­ям от­кры­ва­ют пу­ти, до­ступ­ные каж­до­му. И этот бес­цен­ный ка­пи­тал – всег­да в на­шем рас­по­ря­же­нии. И под на­шей от­вет­ст­вен­ностью.

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