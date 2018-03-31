Энергетическое здоровье - это гармония духа и тела
Тело и психика человека на равных взаимодействуют в процессах энергетического обмена...
•Условие существования: без энергии наша жизнь невозможна по определению.
•Единая система: тело и психика человека на равных взаимодействуют в процессах энергетического обмена.
•Бесценный капитал: духовные традиции и достижения науки дают нам ключи к гармонии с энергетической системой нашего мира.
Случилось что-то хорошее – и у нас словно вырастают крылья. Душевные силы мы черпаем в наших эмоциях. А еще наша энергия связана с питанием, окружающей средой, гормональным фоном... Так в чем же он, этот непостижимый источник жизни?
У нас, людей, усвоение, преобразование и высвобождение энергии происходит иначе, управляется другими механизмами, в том числе – психологическими. Так о чем же мы, собственно, говорим, когда используем слово «энергия»?
Природа силы
Сексуальное влечение – наше либидо – безусловно, важнейшая часть энергии человека, но это лишь только часть. Ведь многообразие наших потребностей и эмоций не сводится к сексу: мы также испытываем удивление, вину, зависть, страх, нетерпение, гнев и радость.
Эмоции заряжают нас энергией, вызывают ощущение внутренней силы, побуждают быть активными и в целом определяют наш жизненный тонус – это подтверждают и многочисленные исследования психологии эмоций*.
Благодаря данным современной психологии мы сегодня лучше, чем в эпоху Фрейда, знаем, как и до какой степени эмоциональная сфера воздействует на наше тело.
Эмоции активизируют вегетативную нервную систему, и у нас начинает бешено колотиться сердце, прерывается дыхание, появляется сухость во рту, краснеют щеки или потеют ладони…
Такие реакции необходимы нашему организму для того, чтобы усилить мышечную деятельность, стать более активными. Когда, к примеру, мы чувствуем радость, мелкие артерии расширяются, усиливается приток крови к коже, лицо краснеет – такое ускоренное кровообращение облегчает питание всех тканей организма, и все физиологические процессы в нем начинают идти быстрее. Поэтому, радуясь, мы чувствуем легкость во всем теле, бодрость, прилив сил.
Вегетативная система воздействует на эндокринную и нервно-гуморальную, активизируя нейрофизиологические реакции: начинают активно вырабатываться гормоны и нейромедиаторы (десятки химических веществ, благодаря которым осуществляется взаимодействие между нейронами, от которых в конечном итоге зависят наше настроение и активность).
Эти сложные эмоции возникают в результате взаимодействия нескольких факторов, но несомненно одно: энергия, не истраченная по назначению, может обернуться против нас.
Усваивать и распределять
Зависит ли наша физическая форма от состояния психики? Лишь 30% ежедневно сжигаемых 2500 калорий тратятся на физическую активность, 20% питают наш мозг, остальные калории обеспечивают обмен веществ в организме, поддерживающий нашу жизнь.
Если сравнить эти цифры с 8000 калорий в день, которые необходимы профессиональному велогонщику, не остается сомнений в том, что большинство из нас расходуют на психическую деятельность гораздо больше энергии, чем на физические усилия!
Анорексия и булимия, так же как и депрессия (когда человек много ест и спит, но остается вялым), служат доказательством огромного влияния психики на усвоение энергии. Точнее, на взаимодействие психического и физического: «Почему энергетический эффект углеводов ощущается задолго до того, как они будут усвоены? Потому что мозг, едва получив сигнал от органов чувств, что калории вот-вот поступят в организм, немедленно высвобождает имеющиеся резервы».
Другой пример такого взаимодействия: некоторые из нас плохо едят, потому что плохо себя чувствуют. Но верно и обратное: самочувствие ухудшается, когда человек не получает хорошего питания. Так что трудно разделить физическую и психическую стороны жизни.
Благодаря йоге, цигун и шиатсу многие из нас слышали об индийской пране, китайской ци и японской ки (все это – разные названия одной и той же энергии). Необходимая нам жизненная сила происходит из космической энергии, наполняющей Вселенную.
Мы получаем эту энергию от родителей в момент зачатия, черпаем ее из пищи, воздуха, действия гормонов и окружающей среды. Попав в наш организм из этих пяти источников, энергия распределяется по каналам, которые называются меридианами.
Энергия в психоанализе: либидо
Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд считал, что организм человека – это сложная энергетическая система, которая управляется законом сохранения энергии. А основной источник жизненной энергии – потребности или влечения.
Они создают напряжение в психике и заставляют нас действовать, чтобы снять это напряжение. Как только потребность удовлетворена, мы получаем удо-вольствие, а затем возникает новая потребность.
При этом наиболее существенной для развития личности Фрейд считал сексуальную энергию (он назвал ее либидо).
Швейцарский аналитик Карл Густав Юнг, которого Фрейд считал своим преемником, отказался от сек-суального понимания термина «либидо» и обозначал им психическую энергию как таковую (именно это и послужило причиной разрыва отношений Фрейда и Юнга).
«Либидо есть потребность организма в самом его естественном состоянии, – писал Юнг. – С генетической точки зрения телесными потребностями, состав- ляющими сущность либидо, являются голод, жажда, сон, секс и эмоциональные состояния, или аффекты».
Мы возвращаемся к тому, с чего начинали: чем точнее мы стараемся определить жизненную энергию, тем вернее она от нас ускользает.
Возможно, самое главное в энергии поняли восточные мыслители и нам следует прислушаться к ним? «Ци не является просто космической энергией, которую достаточно уловить, – с улыбкой говорит врач Лю Донг, преподающий цигун. – Цель цигун и других практик не в том, чтобы поставлять организму горючее, а в общении с космосом, которое дарит радость».
Действительно, максимальное количество энергии высвобождается в тот момент, когда мы переживаем радость (именно эта эмоция стимулирует выброс гормона удовольствия), страх же, напротив, нередко сковывает нас.
Энергия в восточной традиции: кундалини
Согласно древнеиндийским традициям (йоге), космическая энергия (прана) в нашем теле представлена энергией кундалини.
Она символически изображается в виде спящей змеи, свернутой кольцом или спиралью в основании позвоночника, в самой нижней чакре. Цель многих восточных практик заключается в том, чтобы «пробудить змею», то есть научиться контролировать жизненную энергию.
Для этого существуют определенные упражнения. Пробудившись, энергия начинает двигаться вверх по позвоночнику, от нижних энергетических центров (чакр) в верхние, преобразуя и расширяя сознание человека.
Когда кундалини достигает самой верхней чакры, в области макушки, сознание человека теряет свои индивидуальные границы и сливается с высшим сознанием абсолюта – Космосом.
Тогда вопрос об энергии и усталости можно задать себе иначе: как научиться жить с ощущением внутренней радости, независимо от того, в каких условиях нам приходится развиваться и двигаться вперед? Все мы в разной степени умеем найти ответ на этот вопрос.
Многие тайны этого источника жизни еще предстоит разгадать, но развитие науки и приобщение к духовным традициям открывают пути, доступные каждому. И этот бесценный капитал – всегда в нашем распоряжении. И под нашей ответственностью.