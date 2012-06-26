Южная Африка - лидер по редким врожденным порокам

Южная Африка лидирует по числу редких врожденных пороков развития.

Представители Минздрава Восточного Кейпа, Южная Африка, сообщают: в последнее время на свет появляется все больше детей с редкими отклонениями в развитии, пишет Меддейли, ссылаясь на AFP. Так, за последние два года эксперты зафиксировали 50 фактов пороков развития. А менее чем за 18 месяцев родились пять соединенных близнецов.

По словам представителя департамента Сизве Купело, на прошлой неделе, к примеру, у 16-тилетней матери родилась девочка с образованием на лбу, напоминающим мужской половой член. При этом у ребенка не было носа и глаз. Все лицо было просто затянуто кожей.

А в апреле врачи столкнулись с тем, что у рожденного ребенка отсутствовала часть черепной коробки (мозг был прикрыт всего тонким слоем кожи). В прошлом году у одного ребенка выявили похожую патологию - неприкрытое сердце. Все дети с подобными отклонениями, как правило, умирают в первые недели.

Специалисты выяснили: большинство случаев рождения нездоровых детей соотносится с областью Транскей, отличающейся зашкаливающим уровнем бедности и недоразвитости. Несмотря на предпринимаемые попытки, снизить смертность в регионе так и не удается.



